Сильна спека чи прохолода, дощі та грози: якою буде погода на початку серпня
- Метеоролог Ігор Кібальчич спрогнозував, якою буде погода в перші дні серпня.
- У частині областей йтимуть дощі та грози.
В останні дні липня погода в Україні буде різноманітною: поки в частині областей аномальна спека, в інших дощі, грози та град. Чого ж чекати на початку серпня – спрогнозував метеоролог.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.
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Якою буде погода 1 – 3 серпня в Україні?
Останній місяць літа в частині областей України почнеться з опадів. Так, у п'ятницю, 1 серпня, короткочасні грозові дощі пройдуть на Півночі.
На Правобережжі вітер північний, 7 – 12 метрів на секунду, а на Лівобережжі – змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.
Уночі на Правобережжі температура повітря сягатиме +12 – +17 градусів, удень +25 – +30 градусів. Тим часом на Лівобережжі +18 – +23 та +32 – +37 градусів відповідно.
У суботу, 2 серпня, на Півночі, ймовірно, збережеться дощова й нестійка погода. В інших регіонах буде помірно тепло й сухо. Вітер змінних напрямків, 5 – 10 метрів на секунду.
Уночі +13 – +19 градусів, удень +26 – +32, однак на Південному Сході вночі +19 – +24 градуси, удень +33 – +39.
У неділю, 3 серпня, на Сході вночі грозові дощі, вдень також у північних і центральних областях. Подекуди можливі сильні грози, шквали та град.
Вітер південно-східний, на Заході північний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +13 – +19 градусів, удень +26 – +32, але в центральних і південно-східних регіонах уночі +19 – +24, удень +33 – +39 градусів.
Прогноз погоди на місяць
- В Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура у серпні передбачається в межах +20 – +26 градусів. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму. Однак на Заході +17 – +20, у Карпатах +14 – +16, що в межах норми.
- Очікувана місячна кількість опадів 23 – 40 міліметрів, що менше за норму, зокрема, 64 – 73%. Втім, у західних областях 60 – 77 міліметрів, у Карпатах 94 – 116, що в межах норми (80 – 120%).