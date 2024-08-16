В яких областях будуть дощі та грози, а де – сильна спека: погода на 17 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у суботу, 17 серпня, буде дуже спекотною. Щоправда, не всюди. Також у частині областей пройдуть дощі та грози.
Де литиме цього разу, а в яких регіонах знову сильно пригріє, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.
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Погода на 17 серпня
У суботу буде мінлива хмарність. Без опадів, але не всюди. Так, у більшості західних областей та на Вінниччині вдень подекуди пройде короткочасний дощ, гроза.
У Карпатах та на Прикарпатті вночі та вранці місцями буде туман. Вітер в Україні переважно південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду.
Вночі +14 – +19, а на Одещині й до +22. Тільки на Сході та Північному Сході прохолодніше, зокрема, +11 – +16 градусів. Вдень в Україні +28 – +33 градуси.
У південній частині та на Кіровоградщині місцями сильна спека +35 – +36 градусів,
– зазначили синоптики.
Додали, що в Карпатах вночі +12 – +17, вдень +21 – +26 градусів.
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Яка буде температура у великих містах
- Київ +30 – +32
- Ужгород +30 – +32
- Львів +30 – +32
- Івано-Франківськ +30 – +32
- Тернопіль +30 – +32
- Чернівці +30 – +32
- Хмельницький +29 – +31
- Луцьк +29 – +31
- Рівне +29 – +31
- Житомир +30 – +32
- Вінниця +30 – +32
- Одеса +32 – +34
- Миколаїв +32 – +34
- Херсон +32 – +34
- Сімферополь +32 – +34
- Кропивницький +32 – +34
- Черкаси +30 – +32
- Чернігів +27 – +29
- Суми +27 – +29
- Полтава +29 – +31
- Дніпро +28...+30
- Запоріжжя +30 – +32
- Донецьк +27 – +29
- Луганськ +26 – +28
- Харків +28 – +30