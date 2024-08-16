В яких областях будуть дощі та грози, а де – сильна спека: погода на 17 серпня

16 серпня 2024, 14:53
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Автор: Юлія Муріна

Джерело:

Укргідрометцентр

Погода у суботу, 17 серпня, буде дуже спекотною. Щоправда, не всюди. Також у частині областей пройдуть дощі та грози.

Де литиме цього разу, а в яких регіонах знову сильно пригріє, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.

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Погода на 17 серпня

У суботу буде мінлива хмарність. Без опадів, але не всюди. Так, у більшості західних областей та на Вінниччині вдень подекуди пройде короткочасний дощ, гроза.

У Карпатах та на Прикарпатті вночі та вранці місцями буде туман. Вітер в Україні переважно південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду.

Вночі +14 – +19, а на Одещині й до +22. Тільки на Сході та Північному Сході прохолодніше, зокрема, +11 – +16 градусів. Вдень в Україні +28 – +33 градуси.

У південній частині та на Кіровоградщині місцями сильна спека +35 – +36 градусів,
– зазначили синоптики.

Додали, що в Карпатах вночі +12 – +17, вдень +21 – +26 градусів.

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Прогноз погоди на 17 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Яка буде температура у великих містах

  • Київ +30 – +32
  • Ужгород +30 – +32
  • Львів +30 – +32
  • Івано-Франківськ +30 – +32
  • Тернопіль +30 – +32
  • Чернівці +30 – +32
  • Хмельницький +29 – +31
  • Луцьк +29 – +31
  • Рівне +29 – +31
  • Житомир +30 – +32
  • Вінниця +30 – +32
  • Одеса +32 – +34
  • Миколаїв +32 – +34
  • Херсон +32 – +34
  • Сімферополь +32 – +34
  • Кропивницький +32 – +34
  • Черкаси +30 – +32
  • Чернігів +27 – +29
  • Суми +27 – +29
  • Полтава +29 – +31
  • Дніпро +28...+30
  • Запоріжжя +30 – +32
  • Донецьк +27 – +29
  • Луганськ +26 – +28
  • Харків +28 – +30