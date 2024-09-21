Чи будуть дощі, які області огорне туман: прогноз погоди на 22 вересня
21 вересня 2024, 14:22Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
У неділю, 22 вересня, погода в Україні буде дещо хмарною. Вночі та вранці частину областей огорне туман.
Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру. Також сказали, якою буде температура.
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Погода на 22 вересня
У неділю буде невелика хмарність. Опади не очікуються. Вночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 3 – 8 метрів на секунду.
Температура вночі +7 – +12, на узбережжі морів +12 – +17. Вдень +21 – +26. У Карпатах вночі +2 – +7 градусів, вдень +15 – +20 градусів,
– зазначили синоптики.
Температура у великих містах
- Київ +22 – +24
- Ужгород +22 – +24
- Львів +20 – +22
- Івано-Франківськ +20 – +22
- Тернопіль +21 – +23
- Чернівці +22 – +24
- Хмельницький +21 – +23
- Луцьк +21 – +23
- Рівне +22 – +24
- Житомир +22 – +24
- Вінниця +23 – +25
- Одеса +23 – +25
- Миколаїв +24 – +26
- Херсон +24 – +26
- Сімферополь +23 – +25
- Кропивницький +24 – +26
- Черкаси +23 – +25
- Чернігів +22 – +24
- Суми +21 – +23
- Полтава +23 – +25
- Дніпро +24 – +26
- Запоріжжя +24 – +26
- Донецьк +24 – +26
- Луганськ +24 – +26
- Харків +23 – +25