Чи будуть дощі, які області огорне туман: прогноз погоди на 22 вересня

21 вересня 2024, 14:22
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Автор: Юлія Муріна

Джерело:

Укргідрометцентр

У неділю, 22 вересня, погода в Україні буде дещо хмарною. Вночі та вранці частину областей огорне туман.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру. Також сказали, якою буде температура.

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Погода на 22 вересня

У неділю буде невелика хмарність. Опади не очікуються. Вночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура вночі +7 – +12, на узбережжі морів +12 – +17. Вдень +21 – +26. У Карпатах вночі +2 – +7 градусів, вдень +15 – +20 градусів,
– зазначили синоптики.

Прогноз погоди на 22 вересня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах

  • Київ +22 – +24
  • Ужгород +22 – +24
  • Львів +20 – +22
  • Івано-Франківськ +20 – +22
  • Тернопіль +21 – +23
  • Чернівці +22 – +24
  • Хмельницький +21 – +23
  • Луцьк +21 – +23
  • Рівне +22 – +24
  • Житомир +22 – +24
  • Вінниця +23 – +25
  • Одеса +23 – +25
  • Миколаїв +24 – +26
  • Херсон +24 – +26
  • Сімферополь +23 – +25
  • Кропивницький +24 – +26
  • Черкаси +23 – +25
  • Чернігів +22 – +24
  • Суми +21 – +23
  • Полтава +23 – +25
  • Дніпро +24 – +26
  • Запоріжжя +24 – +26
  • Донецьк +24 – +26
  • Луганськ +24 – +26
  • Харків +23 – +25