Похолодання або посилення спеки: чи буде найближчими днями різка зміна погоди

Цього року липень здивував надзвичайною спекою. Подекуди навіть пригріло до більш ніж 40 градусів тепла. Втім, врешті-решт температура знизилася.

Чи буде посилення спеки, або ж навпаки – похолодання найближчими днями, чого чекати, передає 24 Канал.

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Погода в Україні

Синоптики Укргідрометцентру прогнозували, що вночі 7 серпня в північних, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій і Черкаській областях, вдень в Україні, крім Заходу, Донеччини й Луганщини, місцями пройдуть дощі та грози.

Температура вночі +13 – +18, у південній частині +17 – +22 градуси. Вдень +22 – +27, на Півдні, Сході та Дніпропетровщині +26 – +31,

– зазначили експерти.

Додали, що в четвер в Україні переважно без опадів. У п'ятницю, 9 серпня, у західних, вдень і в північних, Вінницькій та Черкаській областях прогнозують короткочасний дощ, подекуди грози. На решті території буде сухо.

Вночі +13 – +19, вдень +21 – +28. На Півдні вночі +16 – +21, вдень +27 – +32.

До речі, що за орієнтовним прогнозом на картах, 10 серпня дощі та грози очікуються в більшості областей України. Однак, вже в неділю всюди без опадів.

Різкої зміни погоди в Україні наразі не прогнозують. Значного похолодання або ж навпаки – посилення спеки поки що не буде.

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Орієнтовний прогноз погоди на 7 – 11 серпня /Скриншоти з Укргідрометцентру

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