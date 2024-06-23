Чи буде ще різке похолодання до кінця червня

До кінця червня в Україні утримається комфортна погода. Часом знову пройдуть дощі. На Заході опади будуть інтенсивнішими.

Яку температуру чекати наступного тижня, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич. Також сказав, чи буде різка зміна погоди до кінця місяця.

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Прогноз погоди на тиждень

Експерт писав, що територія України перебуватиме в умовах підвищеного атмосферного тиску. Тож очікується досить-таки стабільна погода, без різких коливань температури та стихійних явищ.

Тільки на Заході періодичне надходження нестійких повітряних мас балканського походження призведе до випадання грозових дощів. В окремі дні також можливі град та шквалисте посилення вітру.

Температурний фон загалом у країні очікується близько до норми, у південній частині вище за норму на 2 – 4 градуси,

– зазначив Кібальчич.

У понеділок, 24 червня, вночі +16 – +21, вдень +24 – +29 градусів. Лише на Півдні та в Криму до +32. тим часом на Заході вночі +10 – +15, вдень +19 – +24.

У вівторок вночі +12 – +17, вдень +22 – +27. У південній частині подекуди до +31.

У середу, 26 червня, температура повітря вночі +12 – +17 градусів, вдень +22 – +27. На крайньому Півдні до +30 градусів.

Далі, у четвер, вночі +12 – +17, вдень +24 – +29. До речі, така ж температура очікується в Україні в п'ятницю.

В останні вихідні червня буде дещо тепліше. Так, у суботу вночі +12 – +17, вдень +24 – +29. У неділю, 30 червня, +13 – +18 та +28 – +33 відповідно.

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