У яких областях знову будуть дощі та грози: прогноз погоди на 19 травня
18 травня 2024, 14:20Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у неділю, 19 травня, в Україні буде теплою. Втім, без опадів не минеться. Так, у частині областей пройдуть дощі та грози.
Де саме чекати опадів, яку температуру прогнозують синоптики, передає 24 Канал.
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Погода на неділю
У неділю буде мінлива хмарність. Без опадів.
Лише вдень на Лівобережжі та у західних областях місцями короткочасні дощі, грози,
– попередили синоптики.
Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі 7 – 12 тепла, вдень пригріє до 19 – 24 градусів. Тільки в Карпатах прохолодніше. Так, вночі 3 – 8, вдень 13 – 18 градусів.
Температура у великих містах
- Київ – +21...+23,
- Ужгород – +21...+23,
- Львів – +21...+23,
- Івано-Франківськ – +20...+22,
- Тернопіль – +21...+23,
- Чернівці – +21...+23,
- Хмельницький – +21...+23,
- Луцьк – +20...+22,
- Рівне – +21...+23,
- Житомир – +21...+23,
- Вінниця – +21...+23,
- Одеса – +18...+20,
- Миколаїв – +21...+23,
- Херсон – +22...+24,
- Сімферополь – +20...+22,
- Кропивницький – +21...+23,
- Черкаси – +21...+23,
- Чернігів – +20...+22,
- Суми – +20...+22,
- Полтава – +20...+22,
- Дніпро – +20...+22,
- Запоріжжя – +21...+23,
- Донецьк – +21...+23,
- Луганськ – +20...+22,
- Харків – +20...+22.