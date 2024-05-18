У яких областях знову будуть дощі та грози: прогноз погоди на 19 травня

18 травня 2024, 14:20
Читать новость на русском

Джерело:

Укргідрометцентр

Погода у неділю, 19 травня, в Україні буде теплою. Втім, без опадів не минеться. Так, у частині областей пройдуть дощі та грози.

Де саме чекати опадів, яку температуру прогнозують синоптики, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Без аномалій не обійдеться: яка буде погода влітку

Погода на неділю

У неділю буде мінлива хмарність. Без опадів.

Лише вдень на Лівобережжі та у західних областях місцями короткочасні дощі, грози,
– попередили синоптики.

Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі 7 – 12 тепла, вдень пригріє до 19 – 24 градусів. Тільки в Карпатах прохолодніше. Так, вночі 3 – 8, вдень 13 – 18 градусів.

Прогноз погоди на 19 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах

  • Київ – +21...+23,
  • Ужгород – +21...+23,
  • Львів – +21...+23,
  • Івано-Франківськ – +20...+22,
  • Тернопіль – +21...+23,
  • Чернівці – +21...+23,
  • Хмельницький – +21...+23,
  • Луцьк – +20...+22,
  • Рівне – +21...+23,
  • Житомир – +21...+23,
  • Вінниця – +21...+23,
  • Одеса – +18...+20,
  • Миколаїв – +21...+23,
  • Херсон – +22...+24,
  • Сімферополь – +20...+22,
  • Кропивницький – +21...+23,
  • Черкаси – +21...+23,
  • Чернігів – +20...+22,
  • Суми – +20...+22,
  • Полтава – +20...+22,
  • Дніпро – +20...+22,
  • Запоріжжя – +21...+23,
  • Донецьк – +21...+23,
  • Луганськ – +20...+22,
  • Харків – +20...+22.

Автор: Юлія Муріна