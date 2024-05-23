Тепло, але подекуди дощі та грози: якою буде погода 24 травня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у п'ятницю, 24 травня, буде теплою. Однак подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози.
Протягом останніх днів в Україні відчутно потеплішало. Однак напередодні, Укргідрометцентр попередив про те, що у деяких областях України пройдуть грози.
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Погода в Україні
За даними синоптиків у п'ятницю, 24 травня, в Україні буде мінлива хмарність. Водночас очікуються невеликі короткочасні дощі та грози на Правобережжі, однак лише вдень. На решті територій обійдеться без опадів.
Вітер віятиме у східному напрямку. Його швидкість буде помірною, сягатиме всього 7 – 12 метрів за секунду. Однак вдень в Криму та Приазов'ї подекуди пориви 15-20 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься у межах 11 – 16 градусів тепла, вдень прогнозують 21 – 26 градусів тепла. Водночас Одеську, Миколаївську та Херсонську області спіткає спека.
Там, за словами фахівців, вдень спостерігатиметься до 29 градусів тепла. А от на високогір'ї Карпат вночі буде 6 – 11 градусів тепла, а вдень 17 – 22.
Погода на Київщині
Як і на решті територій, у Київській області 24 травня прогнозується мінлива хмарність, місцями буде невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 7 – 12 метрів за секунду.
Температура по області вночі сягатиме +11...+16 градусів. Вдень на Київщині +21...+26 градусів. У самому ж Києві вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ – +23...+25,
- Ужгород – +24...+26,
- Львів – +24...+26,
- Івано-Франківськ – +23...+25,
- Тернопіль – +23...+25,
- Чернівці – +24...+26,
- Хмельницький – +24...+26,
- Луцьк – +24...+26,
- Рівне – +23...+25,
- Житомир – +23...+25,
- Вінниця – +25...+27,
- Одеса – +26...+28,
- Миколаїв – +26...+28,
- Херсон – +26...+28,
- Сімферополь – +24...+26,
- Кропивницький – +26...+28,
- Черкаси – +24...+26,
- Чернігів – +22...+24,
- Суми – +22...+24,
- Полтава – +23...+25,
- Дніпро – +23...+25,
- Запоріжжя – +25...+27,
- Донецьк – +24...+26,
- Луганськ – +22...+24,
- Харків – +22...+24.