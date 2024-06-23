Скільки ще днів в Україні будуть сильні зливи, грози, град і шквали

У суботу частину областей України накрила сильна негода. Зокрема, у Львові падали дерева. Синоптики попереджали, що грози, шквали, град і дощі будуть і в неділю.

Де і як довго ще вируватиме негода, чого чекати найближчими днями, передає 24 Канал.

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Скільки ще будуть дощі та грози в Україні

Синоптики прогнозували, що 23 червня у західних, вдень і у північних, центральних та Харківській областях грози. В окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Черкаської та Чернігівської областей град і шквали 15 – 20 метрів на секунду.

Вночі та вдень у Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях значний дощ. Це I рівень небезпечності, жовтий.

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Штормове попередження на 23 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

Також синоптики писали, що 24 – 25 червня на Півдні та Сході, у понеділок і в північних областях подекуди знову пройдуть короткочасні дощі та грози. На решті території України без опадів.

Орієнтовний прогноз погоди на 24 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що за прогнозом на картах, дощі та грози в частині областей, ймовірно, будуть щонайменше до 26 червня. А вже на четвер, 27 червня, опади поки очікуються лише на Закарпатті.

Орієнтовний прогноз погоди на 27 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

Чи буде сильна спека найближчими днями

В Укргідрометцентрі прогнозували, що 23 червня вночі температура повітря +15 – +20 градусів, вдень +29 – +34. Однак, на Заході та Півночі +23 – +28, а найпрохолодніше в Карпатах, зокрема, лише +18 – +23 градуси.

Далі, 24 і 25 червня, вночі +12 – +17 градусів. Вдень +20 – +25. Тільки на Півдні та місцями Сході вночі +16 – +21, вдень +26 – +31.

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