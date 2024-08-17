Кілька днів поспіль: в яких областях йтимуть дощі та грози

До України прийшла друга хвиля спеки. Водночас у частині областей очікуються дощі та грози. Подекуди опади можуть бути кілька днів поспіль.

Де саме пройдуть дощі та грози найближчими днями, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.

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Дощі в Україні

Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на три доби, зокрема, з 18 до 20 серпня. Так, в Україні переважатиме жарка суха погода.

Лише в західних, північних, 18 серпня й у Вінницькій та Черкаській областях місцями короткочасний дощ, гроза,

– зазначили синоптики.

Додали, що вночі +14 – +20, на Півдні до +23 градусів. Вдень +29 – +34, 18 серпня в Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській і Херсонській областях подекуди сильна спека +35 – +36 градусів.

19 – 20 серпня в південних, центральних і східних областях повсюди, на решті території подекуди сильна спека +35 – +37.

20 серпня в західних областях вона спаде до +25 – + 30 градусів,

тридцяти градусів,

– спрогнозували в Укргідрометцентрі.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, у частині областей, зокрема, на Заході, дощі, ймовірно, будуть щонайменше до 22 серпня.

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Орієнтовний прогноз погоди з 18 до 22 серпня / Скриншоти з Укргідрометцентру

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