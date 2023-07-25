Знову дощі чи нарешті сухо та спекотно: яка буде погода у перші дні серпня

Залишився останній тиждень липня. Подекуди знову буде дощ, втім, у частині областей вже пригріє. Якої ж погоди чекати на початку серпня, розповіли синоптики.

Поки що немає офіційного прогнозу Укргідрометцентру на останній місяць літа. Втім, за попередніми розрахунками, у перші дні серпня переважатиме поле високого тиску, розповіла синоптикиня Наталія Птуха.

Читайте також Аж до +40 градусів: де та коли чекати сильної спеки в Україні

Чим дивуватиме погода на початку серпня

В останній тиждень липня збережеться мінлива погода. За словами синоптикині, у нас знову ж таки не буде стабільно по всій Україні якогось антициклону й страшенної спеки.

За попередніми розрахунками, 1 і 2 серпня переважатиме поле високого тиску.

Тобто це переважно без опадів. І, відповідно, температурні показники вже будуть дещо вищими: +30 і вище буде не тільки по Півдню, а і по решті областей,

– зазначила Наталія Птуха.

Цікаво Чи відключатимуть світло в Україні через спеку: в Укренерго дали пояснення