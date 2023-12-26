Люті морози чи знову аномальне тепло: яка буде погода у січні 2024 року

Січень уже на порозі. До Нового року залишилося менш ніж тиждень. Якої погоди чекати українцям у перший місяць 2024, спрогнозували синоптики.

Так, в Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз погоди на січень, пише 24 Канал.

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Прогноз погоди на січень в Україні

Синоптики зазначили, що середня місячна температура повітря передбачається у межах 0 – 4 градусів морозу. Втім, на Закарпатті, у Криму, Одеській та Херсонській областях 0 – 2 тепла, що на 1, 5 – 2 градуси вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується у межах 32 – 43 міліметрів, у горах Криму – 77. Це в межах норми. Однак, у східних, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях 35 – 78 міліметрів (у Карпатах подекуди 80 – 100 міліметрів), що дещо більше за норму.

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Коротка кліматична характеристика січня

Синоптики розповіли, що середня місячна температура сягає 0 – 6 градусів морозу, у Криму від 1 морозу до 4 тепла.

Абсолютний мінімум становить 23 – 27 градусів морозу. Втім, в окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Київської, Сумської областей та в Карпатах 38 – 39 градусів, а в Черкаській та Луганській областях подекуди навіть 40 – 41,9 градуса морозу.

На узбережжі Криму 13 – 22 градуси.

Тим часом абсолютний максимум температури повітря у січні 10 – 18 тепла, у Криму до +21, а в Чернігівській, Сумській областях та в Карпатах місцями 8 – 9 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів 26 – 55 міліметрів, на Закарпатті до 89 міліметрів на високогір'ї Карпат та Криму до 125.

До речі, синоптики зауважили, що у січні відмічені сильний вітер, хуртовини, сильний сніг, а під час відлиг – ожеледь, туман.