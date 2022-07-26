Град, грози й штормове попередження: які області України накриють потужні зливи

На Україну 26 – 27 липня насувається негода. Синоптики вже оголосили штормове попередження в західних областях.

У другій половині дня 26 липня погода на Заході України кардинально зміниться. Замість спеки прийдуть сильні зливи.

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Після ранкового сонця й жаркого повітря західні області накриє дощ. Північно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду, а подекуди він буде дуже сильним – 15 – 20 метрів на секунду.

У другій половині дня 26 липня у західних областях будуть грози, в окремих районах – град та шквали, 1 рівень небезпечності, жовтий,

– повідомили синоптики.

У яких областях зіпсується погода

Львівській,

Івано-Франківській,

Тернопільській,

Закарпатській,

Чернівецькій,

Волинській,

Хмельницькій,

Рівненській.

Уночі дощі та грози не припиняться. Вони затримаються на Заході ще на цілий день 27 липня. Мешканці регіону відчують контраст, адже температура повітря з +31 градусів опуститься до +24 градусів.

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