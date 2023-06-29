Дощі та грози посиляться: де в Україні напередодні липня вируватиме негода

Останні дні червня в Україні також будуть дощовими. Окрім того, синоптики попереджають про грозу.

У четвер та п'ятницю обов'язково беріть з собою парасольку. Також стануть у нагоді гумові чоботи, адже в Україні знову дощитиме.

До теми Дощі з грозами продовжуються: прогноз погоди на 29 червня

У яких областях прогнозують негоду

Перший місяць літа 2023-го завершиться дощем. Негода буде майже по всій Україні.

Протягом доби 29 червня та вдень 30 червня в більшості областей короткочасні дощі, місцями грози,

– прогнозують в Укргідрометцентрі.

Вночі температура повітря сягатиме +11...+16 градусів. Втім, на узбережжі морів до +20. Вдень значної спеки не буде, тільки +18...+25 градусів.

Зауважимо, що це в тіні, на сонці, звичайно ж, більше. До речі, у четвер 29 червня на Заході подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

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Прогноз погоди на 29 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

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У липні знову прогнозують дощі

Зауважимо, що згідно з прогнозами на картах Укргідрометцентру, 1 липня, ймовірно, дощитиме з грозою лише у північно-західних областях. Вночі +13...+20, вдень +25...+30. Лише на Сході трохи прохолодніше, – +21...+26 градусів.

Втім, 2 і 3 липня дощі, ймовірно, пройдуть у більшості областей. Лише в кількох вже буде сухо.

До речі, загалом очікується, що місячна кількість опадів буде в межах норми. Однак, у частині регіонів все ж більше за норму.