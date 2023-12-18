Яка буде погода на Святвечір: синоптик здивував прогнозом

Уже цієї неділі, 24 грудня, буде Святий вечір. Синоптики спрогнозували, якої ж погоди чекати напередодні Різдва.

Так, Ігор Кібальчич розповів, буде морозно чи все ж таки тепло, а ще чи чекати 24 грудня на снігопад.

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Якої погоди чекати на Святий вечір

Синоптик зазначив, що у північних і західних областях пройде дощ, подекуди з мокрим снігом. Втім, на решті території країни – без істотних опадів.

Вітер південно-західний, пориви 17 – 22 метри на секунду. Цікаво, що морозу, ймовірно, зовсім не буде навіть вночі.

Температура повітря вночі 2 – 7 градусів тепла, вдень 5 – 7, у Криму та на Одещині до +12,

– спрогнозував Кібальчич.

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Зверніть увагу! Попереду ще одне Різдво, яке наші захисники та захисниці проведуть не в теплих оселях поруч з рідними, а в окопах, на передовій, зі зброєю в руках, не перестаючи боронити рідну землю від російського агресора ні на свята, ні в дощ, ні в сніг та великий мороз.

Нашим героям потрібна допомога. Завжди пам'ятайте про це, передавайте теплі речі, виготовляйте окопні свічки, робіть усе, що можете і навіть більше.

Долучайтеся до зборів. Зокрема, задонатьте на бус з захистом від дронів для прикордонників. Разом до перемоги!