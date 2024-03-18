Литиме практично щодня, деякі області охопить похолодання: синоптик здивував прогнозом

Цього тижня в більшості областей України пройдуть дощі та мокрий сніг. Також подекуди буде похолодання.

Якої погоди чекати упродовж 18 – 24 березня, спрогнозував синоптик. Ігор Кібальчич зауважив, що дощитиме практично щодня.

До речі Де буде значне похолодання, дощ, помірний сніг: прогноз погоди на 18 березня

Яка погода в Україні

В Україні очікується період нестійкої та вологої погоди. Усе через переміщення на територію нашої держави атмосферних фронтів, а також під впливом висотного циклону.

Практично щодня спостерігатимуться дощі, у північних та західних областях часом мокрий сніг. Температурне тло залишиться високим, проте на початку тижня незначне похолодання охопить західні області країни,

– підкреслив Кібальчич.

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Детальний прогноз на тиждень