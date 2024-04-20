Погода на травень: чи чекати сильної спеки в останній місяць весни

Після аномальної спеки до України все ж прийшло похолодання. Подекуди навіть випав сніг, спостерігалися заморозки. Втім, до останнього місяця весни залишилося лише 10 днів.

Якої ж погоди чекати у травні в Україні, чи можлива аномальна спека, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

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Експертка зауважила, дуже ймовірно, що загалом температура повітря в травні може бути в межах норми, тільки на 1 – 2 градуси вищою. Це середня за місяць температура, на Заході України, в південних та південно-східних областях.

Аномально високі й аномально низькі температури, така спека поки що не очікуються. Такі процеси малоймовірні,

– наголосила Віра Балабух.

Також відповіла, чи можливо, що квітень виявиться теплішим за останній місяць весни.

"Навряд чи. Температура в травні в деяких регіонах може бути такою, як була в першій половині квітня", – зазначила Балабух.

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