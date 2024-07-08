До +38 та місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 9 липня
Джерело:Укргідрометцентр
В деяких регіонах України у вівторок, 9 липня, очікується мінлива хмарність. Однак стовпчики термометрів все ж показуватимуть високі показники температури.
В певних областях також може пройти невеликий короткочасний дощ. Однак на решта території буде без опадів.
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Погода в Україні 9 липня
Синоптики прогнозують 9 липня у західних та східних, вдень і у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, грозу. А ось на решті території очікується невелика хмарність та без опадів.
Вітер буде переважно північно-східний, пориви якого сягатимуть до 5 – 10 метрів за секунду.
Температурні показники у південній частині, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях вночі будуть в межах +20 – +25. Вдень прогнозують сильну спеку від +35 – +38.
На решті території вночі буде в межах +15 – +20, а вдень +28 – +33. Синоптики прогнозують у більшості західних областей +25 – +30.
Температура в регіонах України
- Київ +30...+32,
- Ужгород +30...+32,
- Львів +27...+29,
- Івано-Франківськ +27...+29,
- Тернопіль +27...+29,
- Чернівці +27...+29,
- Хмельницький +27...+29,
- Луцьк +27...+29,
- Рівне +27...+29,
- Житомир +28...+30,
- Вінниця +31...+33,
- Одеса +35...+37,
- Миколаїв +35...+37,
- Херсон +35...+37,
- Сімферополь +34...+36,
- Кропивницький +33...+35,
- Черкаси +31...+33,
- Чернігів +29...+31,
- Суми +30...+32,
- Полтава +34...+36,
- Дніпро +35...+37,
- Запоріжжя +35...+37,
- Донецьк +34...+36,
- Луганськ +32...+34,
- Харків +34...+36.