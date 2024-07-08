До +38 та місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 9 липня

8 липня 2024, 18:21
Читать новость на русском

Джерело:

Укргідрометцентр

В деяких регіонах України у вівторок, 9 липня, очікується мінлива хмарність. Однак стовпчики термометрів все ж показуватимуть високі показники температури.

В певних областях також може пройти невеликий короткочасний дощ. Однак на решта території буде без опадів.

Дивіться також Усюди без дощів, крім декількох регіонів: прогноз погоди на 8 липня

Погода в Україні 9 липня

Синоптики прогнозують 9 липня у західних та східних, вдень і у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, грозу. А ось на решті території очікується невелика хмарність та без опадів.

Вітер буде переважно північно-східний, пориви якого сягатимуть до 5 – 10 метрів за секунду.

Температурні показники у південній частині, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях вночі будуть в межах +20 – +25. Вдень прогнозують сильну спеку від +35 – +38.

На решті території вночі буде в межах +15 – +20, а вдень +28 – +33. Синоптики прогнозують у більшості західних областей +25 – +30.

Температура в регіонах України

  • Київ +30...+32,
  • Ужгород +30...+32,
  • Львів +27...+29,
  • Івано-Франківськ +27...+29,
  • Тернопіль +27...+29,
  • Чернівці +27...+29,
  • Хмельницький +27...+29,
  • Луцьк +27...+29,
  • Рівне +27...+29,
  • Житомир +28...+30,
  • Вінниця +31...+33,
  • Одеса +35...+37,
  • Миколаїв +35...+37,
  • Херсон +35...+37,
  • Сімферополь +34...+36,
  • Кропивницький +33...+35,
  • Черкаси +31...+33,
  • Чернігів +29...+31,
  • Суми +30...+32,
  • Полтава +34...+36,
  • Дніпро +35...+37,
  • Запоріжжя +35...+37,
  • Донецьк +34...+36,
  • Луганськ +32...+34,
  • Харків +34...+36.


Погода в Україні 9 липня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Ірина Марціяш