Де буде мокрий сніг, дощ та сильний вітер: прогноз погоди в Україні на 1 лютого

Погода в Україні в четвер, 1 лютого, буде хмарною з проясненнями. У більшості областей вдень морозу не буде, тільки на Сумщині можлива нульова температура.

У деяких регіонах прогнозують дощ та мокрий сніг. Окрім того, синоптики попередили про помірну сніголавинну небезпеку, тобто 2 рівень, на високогір'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей.

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Якою буде погода в регіонах України

Опадів в Україні не прогнозують, виняток – Захід та Житомирська область. Там буде невеликий мокрий сніг та дощ.

Вітер у більшості областей буде південно-західний та становитиме 7 – 12 метрів за секунду, вдень – у західних областях пориви вітру можуть сягнути 5 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, у південних, Івано-Франківській та Чернівецькій областях – 2 – 7 градусів морозу, вдень – 1 – 6 градус тепла,

– розповіли синоптики.

У Карпатах вночі прогнозують 3 – 8 градусів морозу, вдень – від 0 до 5 морозу.

Щодо Київської області, то там буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують, вітер прогнозують південно-західний орієнтовно 7 – 12 метрів за секунду. Вночі буде від 2 градусів тепла до 3 морозу, вдень – 1 – 6 градус тепла.

У столиці України нульова температура вночі та 3 – 5 градусів тепла вдень.

Якою буде погода в містах України

Київ – +3...+5

Ужгород – +2...+4

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +4...+6

Тернопіль – +3..+5

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +3...+5

Рівне – +3...+5

Житомир – +3...+5

Вінниця – +3...+5

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +4...+6

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +4...+6

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +2...+4

Суми – 0...+2

Полтава – +2...+4

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +2...+4

Харків – +3...+5

Прогноз погоди в Україні 1 лютого / Карта Укргідрометцентру