Подекуди понад 30 градусів спеки та пожежна небезпека: прогноз погоди в Україні на 1 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні в четвер, 1 серпня, буде теплою. Щоправда, на території всієї країни буде мінлива хмарність.
Синоптики у деяких регіонах прогнозують понад 30 градусів тепла. Зокрема, найтепліше буде на Півдні України.
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Якою буде погода в регіонах
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно західний, 5 – 10 метрів за секунду,
– розповіли синоптики.
За їхніми словами, вночі буде переважно 11 – 16 градусів тепла, вдень – 24 – 29. На Півдні значно тепліше, як і в Криму – вночі 16 – 21 градусі, вдень 27 – 32 градуси.
У Київській області також буде мінлива хмарність, опадів не буде. Вітер західний 5 – 10 метрів за секунду.
"Температура по області вночі 11 – 16 градусів тепла, вдень 24 – 29 градусів тепла. У Києві вночі 14 – 16 градусів, вдень 26 – 28 градусів", – пояснили в Укргідрометцентрі.
До речі, синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки:
- 1 – 2 серпня – всюди, крім Рівненської області;
- 1 серпня – всюди, крім також Волинської та Чернігівської;
- 3 серпня – крім більшості західних областей.
Пожежна небезпека в Україні 1 серпня 2024 року / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода в містах України
- Київ +26...+28
- Ужгород +28...+30
- Львів +26...+28
- Івано-Франківськ +27...+29
- Тернопіль +26...+28
- Чернівці +28...+30
- Хмельницький +26...+28
- Луцьк +26...+28
- Рівне +26...+28
- Житомир +26...+28
- Вінниця +27...+29
- Одеса +27...+29
- Миколаїв +29...+31
- Херсон +29...+31
- Сімферополь +29..+31
- Кропивницький +27...+29
- Черкаси +27...+29
- Чернігів +25...+27
- Суми +25...+27
- Полтава +26...+28
- Дніпро +27...+29
- Запоріжжя +29...+31
- Донецьк +26...+28
- Луганськ +26...+28
- Харків +26...+28
Погода в Україні на 1 серпня / Карта Укргідрометцентру