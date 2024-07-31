Подекуди понад 30 градусів спеки та пожежна небезпека: прогноз погоди в Україні на 1 серпня

31 липня 2024, 14:39
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні в четвер, 1 серпня, буде теплою. Щоправда, на території всієї країни буде мінлива хмарність.

Синоптики у деяких регіонах прогнозують понад 30 градусів тепла. Зокрема, найтепліше буде на Півдні України. 

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Якою буде погода в регіонах 

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно західний, 5 – 10 метрів за секунду,
– розповіли синоптики.

За їхніми словами, вночі буде переважно 11 – 16 градусів тепла, вдень – 24 – 29. На Півдні значно тепліше, як і в Криму – вночі 16 – 21 градусі, вдень 27 – 32 градуси. 

У Київській області також буде мінлива хмарність, опадів не буде. Вітер західний 5 – 10 метрів за секунду. 

"Температура по області вночі 11 – 16 градусів тепла, вдень 24 – 29 градусів тепла. У Києві вночі 14 – 16 градусів, вдень 26 – 28 градусів", – пояснили в Укргідрометцентрі. 

До речі, синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки:

  • 1 – 2 серпня – всюди, крім Рівненської області;
  • 1 серпня – всюди, крім також Волинської та Чернігівської;
  • 3 серпня – крім більшості західних областей.


Пожежна небезпека в Україні 1 серпня 2024 року / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в містах України 

  • Київ +26...+28
  • Ужгород +28...+30
  • Львів +26...+28
  • Івано-Франківськ +27...+29
  • Тернопіль +26...+28
  • Чернівці +28...+30
  • Хмельницький +26...+28
  • Луцьк +26...+28
  • Рівне +26...+28
  • Житомир +26...+28
  • Вінниця +27...+29
  • Одеса +27...+29
  • Миколаїв +29...+31
  • Херсон +29...+31
  • Сімферополь +29..+31
  • Кропивницький +27...+29
  • Черкаси +27...+29
  • Чернігів +25...+27
  • Суми +25...+27
  • Полтава +26...+28
  • Дніпро +27...+29
  • Запоріжжя +29...+31
  • Донецьк +26...+28
  • Луганськ +26...+28
  • Харків +26...+28


Погода в Україні на 1 серпня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Діана Квасневська