Літо в розпалі, але місцями будуть грози та дощі: прогноз погоди на 1 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у вівторок, 1 серпня, буде з мінливою хмарністю. Останній місяць літа розпочнеться з гроз та короткочасних дощів у частині регіонів.
Сонячно та сухо буде у західних областях, а ось на решті територій – короткочасні дощі освіжать повітря. Проте літо у розпалі, тому температура повітря може місцями піднятися до +32 градусів.
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Якою буде погода у перший день серпня
Майже у більшості регіонів на Заході, Півночі та Центрі стовпчики термометрів удень показуватимуть +25...+27 градусів. Дещо спекотніше буде на Сході та Півдні, де температура повітря може прогрітися до +27...+31 градусів.
Погода у вівторок, 1 серпня, буде з мінливою хмарністю. Проте у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях – короткочасні дощі, місцями очікуються грози. Варто наголосити, що опади будуть незначними, тому спека може повернутися у будь-який момент.
У Києві, 1 серпня, також прогнозують короткочасні опади з мінливою хмарністю. Синоптики також попереджають про незначне підвищення температури у столиці – до +27 градусів.
Вітер очікується південний, місцями – південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура в обласних центрах України
- Київ – +25...+27;
- Ужгород – +25...+27;
- Львів – +25...+27;
- Івано-Франківськ – +25...+27;
- Тернопіль – +25...+27;
- Чернівці – +26...+28;
- Хмельницький – +25...+27;
- Луцьк – +25...+27;
- Рівне – +25...+27;
- Житомир – +25...+27;
- Вінниця – +26...+28;
- Одеса – +27...+29;
- Миколаїв – +28...+30;
- Херсон – +29...+31;
- Сімферополь – +28...+30;
- Кропивницький – +26...+28;
- Черкаси – +24...+24;
- Чернігів – +25...+27;
- Суми – +25...+27;
- Полтава – +26...+28;
- Дніпро – +27...+29;
- Запоріжжя – +29...+31;
- Донецьк – +28...+30;
- Луганськ – +29...+31;
- Харків – +29...+31.
Прогноз погоди на 1 серпня / Карта Укргідрометцентру