Чи будуть дощі у перший день осені: прогноз погоди в Україні на 1 вересня

У неділю, 1 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. За прогнозами синоптиків, цього дня обійдеться без дощів.

Тому жителям всіх областей можна спокійно лишати парасольку вдома. Проте вона неодмінно знадобиться пізніше, адже дощову осінь ніхто не скасовував.

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Погода в Україні

Синоптики прогнозують, що 1 вересня у жодній з областей дощів не буде. Водночас буде доволі вітряно. Вітер східний, північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень в Україні, крім західних та північних областей, місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі сягатиме +14...+19, у південних і східних областях дещо тепліше – там +18...+23. Вдень же позначки термометра показуватимуть в середньому +27...+32.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +29...+31

Ужгород +28...+30

Львів +27...+29

Івано-Франківськ +27...+29

Тернопіль +27...+29

Чернівці +27...+29

Хмельницький +29...+31

Луцьк +27...+29

Рівне +27...+29

Житомир +29...+31

Вінниця +29...+31

Одеса +28...+30

Миколаїв +29...+31

Херсон +28...+30

Сімферополь +27...+29

Кропивницький +29...+31

Черкаси +29...+31

Чернігів +29...+31

Суми +30...+32

Полтава +30...+32

Дніпро +29...+31

Запоріжжя +30...+32

Донецьк +30...+32

Луганськ +30...+32

Харків +30...+32

Прогноз погоди на 1 вересня / Укргідрометцентр