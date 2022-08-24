Погода на 1 вересня: де в Україні буде спека до +37 градусів, а де різко – похолодає
Джерело:Gismeteo
Погода в Україні 1 вересня дивуватиме контрастами. Так, у південних та східних областях пануватиме задушлива спека, а у всіх інших – дощі.
Яка буде погода 1 вересня
День знань школярі на Заході України зустрінуть разом із різким зниженням температури. У Львові стовпчики термометрів опустяться до +19 градусів, у Тернополі – ще на градус нижче.
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Такою ж буде температура у всіх інших західних областях. Похолодання супроводжуватиметься й сильним дощем. Опади накриють на лише Захід, а й Центр України. Зокрема, про зливу синоптики попередили мешканців Києва. Стовпчики термометрів у столиці триматимуться на рівні +22 градуси. Загалом день буде похмурим.
У Черкасах, попри дощ, температура повітря буде високою – +28 градусів.
На Півночі України теж дощитиме. Температура повітря коливатиметься у межах +21...+23 градусів.
Водночас до Сходу та Півдня дощі не дійдуть. Лише у Харкові можливі невеликі опади, але повітря в місті буде жарким – +31 градус. У всіх інших областях погода буде ще спекотнішою. У Херсоні, Луганську, Донецьку, Запоріжжі та Дніпрі синоптики обіцяють +37 градусів.
Додамо, що такою спекотною погода у цих містах буде ще кілька днів.Зверніть увагу! За словами кліматологині Світлани Бойченко, у вересні в Україні ще буде тепло. Суттєве зниження температури відбудеться лише у листопаді. Саме тоді випаде й перший сніг, а температура повітря опуститься нижче нуля наприкінці останнього місяця осені.
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