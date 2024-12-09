Сніг з дощем, ожеледиця та сильний вітер: прогноз погоди на 10 грудня
Погода в Україні у вівторок, 10 грудня, буде хмарною. Для деяких регіонів синоптики обіцяють мокрий сніг з дощем, також подекуди на дорогах прогнозують ожеледицю.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
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Якою буде погода в Україні 10 грудня
Як повідомляє Укргідрометцентр, на території західних та північних областей буде мокрий сніг з дощем, місцями на дорогах синоптики обіцяють ожеледицю. Вітер здебільшого рухатиметься у північно-східному напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.
Температура протягом доби сягатиме від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. На території південних регіонів вночі стовпчик термометра коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, вдень від 6 до 11 градусів тепла, у Криму пригріє до 14 градусів тепла.
Яка буде погода у великих містах
- Київ 0 – +2
- Ужгород 0 – +2
- Львів 0 – +2
- Івано-Франківськ 0 – +2
- Тернопіль 0 – +2
- Чернівці 0 – +2
- Хмельницький +1 – +3
- Луцьк 0 – +2
- Рівне 0 – +2
- Житомир 0 – +2
- Вінниця 0 – +2
- Одеса +5 – +7
- Миколаїв +8 – +10
- Херсон +8 – +10
- Сімферополь +12 – +14
- Кропивницький +2 – +4
- Черкаси +1 – +3
- Чернігів +1 – +3
- Суми 0 – +2
- Полтава +2 – +4
- Дніпро +3 – +5
- Запоріжжя +6 – +8
- Донецьк +3 – +5
- Луганськ +1 – +3
- Харків +1 – +3.