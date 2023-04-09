Знову сніг чи все все-таки потепління: якою буде погода в Україні 10 квітня

9 квітня 2023, 14:26
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у понеділок, 10 квітня, буде хмарною та дощовою. Разом з тим синоптики повідомили, чи слід вкотре очікувати снігу.

Цьогоріч зима в Україні була досить довгою, адже сніг падав навіть на початку квітня. Разом з тим у понеділок, 10 квітня, очікувати його варто, хоча можливі дощі.

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Погода по регіонах

Власне, єдине, де можливий сніг цього дня, і те – мокрий, на Заході України, на Закарпатті. В інших областях цього регіону синоптики прогнозують помірні опади.

Водночас у Центрі та на Півночі дощі можуть бути сильнішими. Також жителям Сходу та Півдня не варто сподіватися, що день буде погожий і парасольна не знадобиться.

Часом невеликий, на Закарпатті та Прикарпатті помірний дощ, в горах з мокрим снігом, лише у південній частині без істотних опадів. У південних і центральних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, північно-східний, від 5 до 10 метрів на секунду,
– йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Окрім того, там зазначено, що температура вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла, а в Карпатах – близько 0. Тим часом вдень по Україні буде від 10 до 15 градусів тепла за Цельсієм.

Найтепліше буде на Сході – позначки термометрів досягатимуть подекуди до 18 градусів.

Зверніть увагу! Окремо варто згадати про столицю. Власне, у Києві можливий невеликий дощ. Температура вдень у місті та області коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла.

Температура в найбільших містах

  • Київ – +12…+14
  • Ужгород – +12…+14
  • Львів – +12...+14
  • Івано-Франківськ – +11...+13
  • Тернопіль – +11...+13
  • Чернівці – +11...+13
  • Хмельницький – +11...+13
  • Луцьк – +13...+15
  • Рівне – +12...+14
  • Житомир – +12...+14
  • Вінниця – +12...+14
  • Одеса – +13...+15
  • Миколаїв – +14...+16
  • Херсон – +14...+16
  • Сімферополь – +15...+17
  • Кропивницький – +14...+16
  • Черкаси – +13...+15
  • Чернігів – +13...+15
  • Суми – +13...+15
  • Полтава – +12...+14
  • Дніпро – +13...+15
  • Запоріжжя – +15...+17
  • Донецьк – +14...+18
  • Луганськ – +13...+15
  • Харків – +13...+15


Температура по Україні 10 квітня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак