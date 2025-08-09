А також шквали до 15 – 20 метрів за секунду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Спека на півдні, грози та шквали у західних областях: прогноз погоди на 10 серпня

Яка погода в Україні очікується 10 серпня?

За даними синоптиків, погодні умови на заході України впродовж дня 10 серпня можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. У зв'язку з цим там оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.



У західних областях оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності на 10 серпня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Зазначимо, що на вихідних, 9 – 10 серпня, в Україні через антициклон очікується стійка та відносно спокійна погода. Температурні показники будуть комфортними, вітер слабким, атмосферний тиск підвищеним.

Спека почне поступово посилюватися лише на крайньому півдні України та на Закарпатті, куди надходитиме спекотне повітря з країн південної Європи.