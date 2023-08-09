Дощі, грози й штормове попередження: якою буде погода в Україні 10 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
У четвер, 10 серпня, частину областей України накриють дощі з грозами. Температура повітря дещо опуститься й принесе свіжість тим, хто втомився від спеки.
У більшості регіонів вітер буде північно-східний, до 5 – 10 метрів за секунду. Лише у західних областях він матиме південно-східний напрямок.
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Якою буде погода 10 серпня
Синоптики прогнозують опади у більшості областях України. У четвер, 10 серпня, рясні дощі з грозами очікуються на Заході, Сході й частині південних регіонів. Опади принесуть у регіони незначне похолодання, тому стовпчики термометрів дещо опустяться. На Півночі та у Центрі, а також Миколаївській та Одеській областях буде сухо та без опадів. Синоптики прогнозують у цих регіонах мінливу хмарність.
Середня температура на території країни 10 серпня сягатиме від +24 до +26 градусів. Прохолодніше за все у четвер буде на Заході, а саме у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Волинській областях – там стовпчики термометрів опустяться до +21…+23 градусів.
Крім того, синоптики попереджають про негоду. Вдень 10 серпня у східних, південно-східних та Полтавській областях очікуються грози, тому в цих регіонах оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності, жовтий).
Якою буде температура в обласних центрах
- Київ – +24...+26;
- Ужгород – +23...+25;
- Львів – +21...+23;
- Івано-Франківськ – +21...+23;
- Тернопіль – +21...+23;
- Чернівці – +21...+23;
- Хмельницький – +22...+24;
- Луцьк – +21...+23;
- Рівне – +22...+24;
- Житомир – +23...+25;
- Вінниця – +24...+26;
- Одеса – +26...+28;
- Миколаїв – +27...+29;
- Херсон – +27...+29;
- Сімферополь – +27...+29;
- Кропивницький – +25...+27;
- Черкаси – +23...+25;
- Чернігів – +24...+26;
- Суми – +24...+26;
- Полтава – +24...+26;
- Дніпро – +25...+27;
- Запоріжжя – +28...+30;
- Донецьк – +27...+29;
- Луганськ – +29...+31;
- Харків – +28...+30.
Точний прогноз погоди в Україні 10 серпня / Карта Укргідрометцентру