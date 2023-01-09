У певних регіонах шквальні вітри та дощ: прогноз погоди в Україні на 10 січня

Погода в Україні у вівторок, 10 січня, у більшості областей буде хмарною та вітряною, однак синоптики прогнозують також прояснення. Водночас жителям заходу слід не забувати брати зі собою парасольки, оскільки може дощити.

Багато хто уже зневірився та перестав очікувати від цьогорічної зими снігу та морозів. Власне, погода 10 січня хоч і не обіцяє бути такою, що можна буде покататися на санчатах чи лижах, однак все ж втрачати надії не варто.

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Погода по регіонах нашої держави

Як зазначають метеорологи, на Заході України, а також вдень і у Вінницькій, Житомирській та Київській областях падатиме мокрий сніг та дощ. На Півдні, Сході, Півночі та в Центрі опадів не очікується, хоча небо можуть заполонити хмари.

У Вінницькій, Житомирській та Київській областях місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, в Україні, крім більшості західних областей, пориви 15 – 20 метрів на секунду,

– зазначають в Укргідрометцентрі.

Слід сказати, що пориви, про які говорять синоптики, можуть навіть спричинити небезпеку для життя. Тому ігнорувати це попередження не варто.



У яких регіонах синоптики попереджують людей про небезпеку 10 січня (виділено жовтим) / Карта Укргідрометцентру

Якою буде температура в найбільших містах нашої держави

Київ – 0...-2

Ужгород – +5...+7

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – -1...+1

Вінниця – -1...+1

Одеса – +5...+7

Миколаїв – 0...+2

Херсон – -1...+1

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – 0...-2

Чернігів – -3...-1

Суми – -4...-2

Полтава – -4...-2

Дніпро – -5...-3

Запоріжжя – -4...-2

Донецьк – -10...-8

Луганськ – -10...-8

Харків – -6...-8

У більшості областей температура вночі коливатиметься у районі 3 – 8 градусів морозу за Цельсієм. У західних областях прогнозують 1 – 6 градусів тепла, а вдень – 0 – 5 морозу. У південно-західній частині нашої держави варто очікувати 1 – 6 градусів тепла. Водночас на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 5 – 10 градусів тепла, а у східних областях – вночі 10 – 15 градусів морозу, коли вдень буде 6 – 11 градусів морозу.

Погода в Україні 10 січня / Карта Укргідрометцентру