В Україні терміново оголосили штормове попередження: які області вразить негода

10 січня в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують сильний вітер.

У деяких регіонах оголосили штормове попередження. Тому краще залишитись вдома або ж перед виходом на вулицю тепліше одягнутися.

До теми У певних регіонах шквальні вітри та дощ: прогноз погоди в Україні на 10 січня

Які області атакує негода

Синоптики попередили, що 10 січня в Україні, крім більшості західних областей, очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

I рівень небезпечності оголошено по всій території, окрім таких областей:

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Чернівецька.

Волинська;

Рівненська;

Львівська;

Тернопільська.



В Україну прийде негода 10 січня / Карта

У Львові очікується густий туман

Окрім цього, про негоду також попередили львів’ян. Так, у місті в найближчі години та до кінця дня буде туман, видимістю лише 200 – 500 метрів.

Мерія Львова закликала водіїв бути обачними під час руху. У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, повідомляйте на гарячу лінію міста за номером 15 – 80.

Якою буде погода у січні

Українські синоптики розповіли, що середня денна температура у січні у більшості областей становитиме 0…-5 градусів. Тим часом в окупованому Криму очікують +1...+2 градусів. Це – на 1 – 1,5 градуса вище норми.

Потужних опадів і снігопадів не прогнозують.