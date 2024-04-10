Тепло та без опадів: якою буде погода 11 квітня
Джерело:Укгідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 11 квітня, буде з мінливою хмарністю. Водночас жодних опадів синоптики не прогнозують.
В Україні продовжується тепла пора, під час якої можна провести час на свіжому повітрі. Водночас нагадуємо, що за даними Укргідрометцентру протягом 10 – 12 квітня для частини українських регіонів зберігатиметься високий рівень пожежної небезпеки.
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Якою буде погода в регіонах України
В Україні продовжує панувати тепло. Так, по всій території нашої держави синоптики прогнозують мінливу хмарність. Водночас очікується відсутність будь-яких опадів.
Температура вночі 7 – 12 градусів тепла; вдень в західних, Вінницькій, більшості північних областей та на узбережжі морів 18 – 23 градусів тепла, на решті території 22 – 27,
– йдеться у повідомленні синоптиків.
Водночас вітер буде здебільшого північно-західного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Прогноз погоди у Києві
У Київській області також опадів не прогнозують, проте буде мінлива хмарність. Вітер також буде північно-західного напрямку, зі швидкістю 5 - 10 метрів за секунду.
У Київській області вночі буде 7 – 12 градусів тепла, вдень – 18 – 23 градусів. У Києві вночі орієнтовно 10 градусів тепла, вдень – 20 – 22 градуси.
Якою буде погода в містах України
- Київ – +20...+22
- Ужгород – +22...+24
- Львів – +19...+21
- Івано-Франківськ – +20...+22
- Тернопіль – +19..+21
- Чернівці – +19...+21
- Хмельницький – +18…+20
- Луцьк – +19...+21
- Рівне – +19...+21
- Житомир – +19...+21
- Вінниця – +20...+22
- Одеса – +21...+23
- Миколаїв – +25...+27
- Херсон – +24...+26
- Сімферополь – +20...+22
- Кропивницький – +25...+27
- Черкаси – +25...+27
- Чернігів – +20...+22
- Суми – +22...+24
- Полтава – +24...+26
- Дніпро – +25...+27
- Запоріжжя – +23...+25
- Донецьк – +25...+27
- Луганськ – +26...+28
- Харків – +25...+27
Зокрема, фахівці Укргідрометцентру попереджають про значну сніголавинну небезпеку (3 рівень) на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.
Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.