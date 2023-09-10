Якою буде погода в Україні 11 вересня: чи прогнозують синоптики опади

10 вересня 2023, 14:59
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Джерело:

Укргідрометцентр

У понеділок погода радуватиме українців. Спека спала і можна буде насолодитися теплими осінніми днями.

Вітер в Україні буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

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Прогноз погоди в Україні на 11 вересня

В Україні у понеділок буде мінлива хмарність, опадів не передбачається. Температура вночі опуститься до +5...+10 градусів, а на узбережжі морів до +13 градусів. Натомість вдень по Україні буде +19...+24 градуси, на Закарпатті до +30 градусів.

Погода в Києві

Опадів у Києві та області синоптики також не прогнозують. Температура в регіоні вночі становитиме +5...+10 градусів і +19...+24 градуси вдень. Натомість у столиці буде дещо тепліше: +8...+10 градусів вночі та +22...+24 градуси вдень.

Температура в обласних центрах

  • Київ – +22...+24
  • Ужгород – +26...+28
  • Львів – +26...+28
  • Івано-Франківськ – +25...+27
  • Тернопіль – +23...+26
  • Чернівці – +25...+27
  • Хмельницький – +23...+25
  • Луцьк – +25...+27
  • Рівне – +24...+26
  • Житомир – +22...+24
  • Вінниця – +22...+24
  • Одеса – +22...+24
  • Миколаїв – +22...+24
  • Херсон – +23...+25
  • Сімферополь – +22...+24
  • Кропивницький – +24...+26
  • Черкаси – +21...+23
  • Чернігів – +21...+23
  • Суми – +22...+24
  • Полтава – +22...+24
  • Дніпро – +22...+24
  • Запоріжжя – +22...+24
  • Донецьк – +20...+22
  • Луганськ – +19...+21
  • Харків – +21...+23


Погода в Україні 11 вересня / Укргідрометцентр

Автор: Анастасія Кушпіт