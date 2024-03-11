Прохолода, дощі, місцями трохи сніжитиме: якою буде погода 12 березня

Погода у вівторок, 12 березня буде доволі холодною і вологою. Місцями весняні деньки окрім звичних дощів дивуватимуть й мокрим снігом.

В Україну повернувся холод, на переважній частині Україні температура вночі показуватиме "мінусові позначки". Найтепліше буде у найзахіднішому регіоні нашої країни – на Закарпатті.

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Погода в Україні

Синоптики прогнозують, що 12 березня на Правобережжі буде хмарно, на решті ж території очікується мінлива хмарність. Водночас у вночі у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, вдень на Правобережжі та Херсонщині дощ – місцями навіть з мокрим снігом. На решті території без опадів.

При цьому вітер віятиме з південно-східного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, у західних областях пориви вітру – до 15 – 20 метрів за секунду.

Зазначається, що температура вночі на Заході, в південно-західних областях та в Криму сягатиме всього 0 – 5 градусів тепла. На решті території буде ще прохолодніше – до 1 – 6 градусів морозу. Жителі північного сходу країни мають очікувати до 9 градусів морозу.

Вдень же температура по Україні в середньому сягатиме 2 – 7 градусів тепла. Трохи тепліше буде в Криму – до 11 градусів, а також на Закарпатті. Там вночі буде 4 – 9 градусів тепла, вдень 9 – 14 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +3...+5

Ужгород +11...+13

Львів +6...+8

Івано-Франківськ +7...+9

Тернопіль +4...+6

Чернівці +5...+7

Хмельницький +4...+6

Луцьк +5...+7

Рівне +5...+7

Житомир +4...+6

Вінниця +4...+6

Одеса +5...+7

Миколаїв +6...+8

Херсон +6...+8

Сімферополь +8...+10

Кропивницький +5...+7

Черкаси +4...+6

Чернігів +4...+6

Суми +4...+6

Полтава +4...+6

Дніпро +5...+7

Запоріжжя +5...+7

Донецьк +5...+7

Луганськ +4...+6

Харків +4...+6

Прогноз погоди в Україні на 12 березня / Укргідрометцентр