Тепло, але подекуди короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 12 червня

11 червня 2024, 14:56
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Джерело:

Укргідрометцентр

В середу, 12 червня, в Україні знову очікують прихід опадів. Водночас температура повітря триматиметься на високих позначках.

Синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози у низці областей України. Тож, виходячи з дому, не забудьте про парасольку.

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Погода в Україні 12 червня

Фахівці зазначають, що 12 червня в Україні буде хмарно з проясненнями.

На цей день синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози, у північних, Вінницькій, Черкаській областях значні дощі, у південних, східних та більшості центральних областей вдень подекуди град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

А ось вночі у південно-східній частині, а вдень у більшості західних областей опадів не очікується.

Також в Укргідрометцентрі зауважили, що вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

А ось температурні показники будуть триматися на високих позначках. Зокрема, температура у західних областях вночі +11 – 16, вдень +18 – 23. На решті території вночі температура коливатиметься в межах +14 – 19, а вдень +20 –25. Що стосується східних та південних областей, то там стовпчики термометрів піднесуться до +25 – 30, а в Криму до +34.

Яка температура буде в обласних центрах

  • Київ – +21...+23,
  • Ужгород – +21...+23,
  • Львів – +19...+21,
  • Івано-Франківськ – +20...+22,
  • Тернопіль – +20...+22,
  • Чернівці – +24...+26,
  • Хмельницький – +24...+26,
  • Луцьк – +21...+23,
  • Рівне – +19...+21,
  • Житомир – +21...+23,
  • Вінниця – +22...+23,
  • Одеса – +26...+28,
  • Миколаїв – +26...+28,
  • Херсон – +27….+39,
  • Сімферополь – +30..+32,
  • Кропивницький – +24...+26,
  • Черкаси – +21...+23,
  • Чернігів – +22...+24,
  • Суми – +24...+26,
  • Полтава – +23...+25,
  • Дніпро – +23...+25,
  • Запоріжжя – +27...+29,
  • Донецьк – +29...+31,
  • Луганськ – +31...+33,
  • Харків – +24...+26.


Прогноз погоди на 12 червня 2024 / Фото Укргідрометцентр

Автор: Ірина Марціяш