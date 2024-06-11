Тепло, але подекуди короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 12 червня
Джерело:Укргідрометцентр
В середу, 12 червня, в Україні знову очікують прихід опадів. Водночас температура повітря триматиметься на високих позначках.
Синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози у низці областей України. Тож, виходячи з дому, не забудьте про парасольку.
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Погода в Україні 12 червня
Фахівці зазначають, що 12 червня в Україні буде хмарно з проясненнями.
На цей день синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози, у північних, Вінницькій, Черкаській областях значні дощі, у південних, східних та більшості центральних областей вдень подекуди град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.
А ось вночі у південно-східній частині, а вдень у більшості західних областей опадів не очікується.
Також в Укргідрометцентрі зауважили, що вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.
А ось температурні показники будуть триматися на високих позначках. Зокрема, температура у західних областях вночі +11 – 16, вдень +18 – 23. На решті території вночі температура коливатиметься в межах +14 – 19, а вдень +20 –25. Що стосується східних та південних областей, то там стовпчики термометрів піднесуться до +25 – 30, а в Криму до +34.
Яка температура буде в обласних центрах
- Київ – +21...+23,
- Ужгород – +21...+23,
- Львів – +19...+21,
- Івано-Франківськ – +20...+22,
- Тернопіль – +20...+22,
- Чернівці – +24...+26,
- Хмельницький – +24...+26,
- Луцьк – +21...+23,
- Рівне – +19...+21,
- Житомир – +21...+23,
- Вінниця – +22...+23,
- Одеса – +26...+28,
- Миколаїв – +26...+28,
- Херсон – +27….+39,
- Сімферополь – +30..+32,
- Кропивницький – +24...+26,
- Черкаси – +21...+23,
- Чернігів – +22...+24,
- Суми – +24...+26,
- Полтава – +23...+25,
- Дніпро – +23...+25,
- Запоріжжя – +27...+29,
- Донецьк – +29...+31,
- Луганськ – +31...+33,
- Харків – +24...+26.