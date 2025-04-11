Потепління вдень, але вночі все ще заморозки: прогноз погоди на 12 квітня

У суботу, 12 квітня, в Україні повертається весняна погода. Хоча вночі все ще будуть заморозки, вдень повітря поступово прогріватиметься в очікуванні приходу ще більшого тепла.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 12 квітня

Синоптики прогнозують, що небо 12 квітня буде хмарним, проте з проясненнями. У південно-східній частині, вночі та вранці і в західних областях пройде невеликий дощ, вночі все ще з мокрим снігом. На решті території без опадів. Вночі у західних, Миколаївській та Херсонській областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний, на заході та півночі країни переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі по Україні все ще очікують заморозки в повітрі, що сягатимуть 0...-5. У більшості західних областей та на південному сході країни температура вночі сягатиме +1...+3 (на поверхні ґрунту заморозки 0...-5). Вдень же температура по країні прогріється в середньому до +7….+12.

В Карпатах прогнозують невеликий сніг, вдень з дощем. Температура вночі опуститься до 0...-5, вдень близько 0.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +9...+11;

Ужгород +11...+13;

Львів +9...+11;

Івано-Франківськ +9...+11;

Тернопіль +9...+11;

Чернівці +8...+10;

Хмельницький +8...+10;

Луцьк +9...+11;

Рівне +8...+10;

Житомир +8...+10;

Вінниця +8...+10;

Одеса +8...+10;

Миколаїв +8...+10;

Херсон +9...+11;

Сімферополь +7...+9;

Кропивницький +9...+11;

Черкаси +9...+11;

Чернігів +9...+11;

Суми +9...+11;

Полтава +9...+11;

Дніпро +9...+11;

Запоріжжя +7...+9;

Донецьк +11...+13;

Луганськ +13...+15;

Харків +9...+11.

Прогноз погоди на 10 квітня / Карта Укргідрометцентру