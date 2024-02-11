Весна нагадує про себе: якою буде погода в Україні 12 лютого

Погода у понеділок 12 лютого буде ще теплішою, ніж днем раніше. Однак у багатьох регіонах буде туман.

Синоптики розповіли, що загалом в Україні буде хмарно з проясненнями. У деяких областях пройдуть незначні опади. Вітер буде переважно південний, 7 – 12 метрів на секунду.

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Прогноз погоди на 12 лютого

Згідно з прогнозом, в Україні в понеділок пройде невеликий дощ. В більшості західних, північних, вночі у південних та центральних областей без істотних опадів.

Вночі та зранку у північних, східних та більшості центральних областей очікується туман, на дорогах місцями ожеледиця.

Важливо! Вночі та зранку 12 лютого у північних, східних та більшості центральних областей туман, видимість 200 – 500 метрів. Оголошено I рівень небезпечності. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Температура вночі становитиме 2 – 7 градусів тепла, на узбережжі морів 6 – 11 градусів. Вдень буде 7 – 12 градусів тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни – до 15 градусів.

Вдень погода в обласних центрах буде такою:

Київ – +8…+10

Ужгород – +12…+14

Львів – +12…+14

Івано-Франківськ – +11…+13

Тернопіль – +11…+13

Чернівці – +12…+14

Хмельницький – +11…+13

Луцьк – +11…+13

Рівне – +11…+13

Житомир – 10…+12

Вінниця – +11…+13

Одеса – +11…+13

Миколаїв – +11…+13

Херсон – +11…+13

Сімферополь – +14…+16

Кропивницький – +12…+14

Черкаси – +10…+12

Чернігів – +7…+9

Суми – +7…+9

Полтава – +10…+12

Дніпро – +10…+12

Запоріжжя – +10…+12

Донецьк – +11…+13

Луганськ – +8…+10

Харків – +8...+10

Прогноз погоди у Києві

У столиці теж буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не буде. Температура у Києві вночі буде 3 – 5 градусів тепла, вдень 8 – 10 градусів.

А ось по області – 2 – 7 градусів тепла вночі та 7 – 12 градусів вдень.