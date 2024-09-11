Дощі, місцями грози та хмарно: погода в Україні 12 вересня

Погода в Україні в четвер, 12 вересня, буде хмарною з проясненнями. Майже на всій території України будуть короткочасні дощі, вдень місцями грози.

Синоптики прогнозують на декілька градусів теплішу погоду на Сході, проте в інших областях збережеться температура 11 вересня або буде на декілька градусів холодніше.

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Якою буде погода в регіонах

В Україні, крім Східних областей, короткочасні дощі, вдень місцями грози. Вітер Південно-Східний, з переходом на Заході країни на Північно-Західний, 7 – 12 метрів за секунду,

– заявили синоптики.

За їхніми даними, температура в Україні буде:

у Західних областях вночі – 10 – 15 градусів тепла, вдень – 19 – 24 градуси,

на решті території – вночі 14 – 19 градусів, вдень 23 – 28 градусів, на Сході країни – до 31 градуса тепла.

У Київській області буде хмарно з проясненнями. В регіоні прогнозують короткочасний дощ, вдень – місцями грозу. Вітер Південно-Східний, 7 – 12 метрів за секунду,

– заявили синоптики.

Вони уточнили, що температура вночі становитиме 14 – 19 градусів тепла, вдень 23 – 28 градусів. У Києві вночі буде 16 – 18 градусів тепла, вдень 25 – 27 градусів.

Яка погода буде в містах України

Київ +25...+27

Ужгород +21...+23

Львів +20...+22

Івано-Франківськ +21...+23

Тернопіль +21...+23

Чернівці +22...+24

Хмельницький +21..+23

Луцьк +20..+22

Рівне +20...+22

Житомир +23...+25

Вінниця +23...+25

Одеса +23...+25

Миколаїв +25...+27

Херсон +27...+29

Сімферополь +26...+28

Кропивницький +25...+27

Черкаси +25...+27

Чернігів +25...+27

Суми +27...+29

Полтава +27...+29

Дніпро +27...+29

Запоріжжя +27..+29

Донецьк +29...+31

Луганськ +29..+31

Харків +28...+30



Погода в Україні на 12 вересня / Інфографіка Укргідрометцентр