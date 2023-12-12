Туман та ожеледиця: якою буде погода в Україні 13 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
У середу, 13 грудня, в Україні дещо потеплішає. Підвищення температури принесе з собою ожеледицю на дорогах та налипання мокрого снігу.
Загалом синоптики попередили про те, що в Україні буде хмарно. Вночі та зранку у більшості областях буде туман, а на дорогах – ожеледиця.
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Прогноз погоди на середу 13 грудня
В Укргідрометцентрі попередили, що у східних областях випаде помірний сніг. А ось на південному сході вночі слід очікувати невеликий мокрий сніг та дощ, місцями ожеледицю та налипання мокрого снігу.
Натомість у західних областях падатиме помірний дощ (а в Карпатах – мокрий сніг). На решті території істотних опадів не передбачається.
Тим часом вітер буде південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі становитиме 0 – 5 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла, а на Закарпатті та півдні країни вдень буде 5 – 10 градусів тепла.
У східних областях буде найхолодніше – вночі та вдень від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла.Попередження від синоптиків! Вночі та зранку 13 грудня в Україні буде туман, видимість 200 – 500 метрів. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Синоптики оголосили I рівень небезпечності.
Погода у Києві
У Києві буде хмарно, однак без істотних опадів. Вночі та зранку буде туман, а на дорогах місцями ожеледиця.
Температура у Києві вночі становитиме 0 – 2 градусів морозу, а вдень 1 – 3 градуси тепла. Тим часом в області вночі буде 0 – 5 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла.
Погода в обласних центрах 13 грудня
- Київ – 1...+3
- Ужгород – +6...+8
- Львів – +3...+5
- Івано-Франківськ – +3...+5
- Тернопіль – +3..+5
- Чернівці – +3...+5
- Хмельницький – +2…+4
- Луцьк – +2...+4
- Рівне – +2...+4
- Житомир – +3...+5
- Вінниця – +3...+5
- Одеса – +8...+10
- Миколаїв – +6...+8
- Херсон – +7...+9
- Сімферополь – +8...+10
- Кропивницький – +3...+10
- Черкаси – +3...+5
- Чернігів – +2...+4
- Суми – +2...+4
- Полтава – +2...+4
- Дніпро – +2...+4
- Запоріжжя – +6...+8
- Донецьк – -1...+1
- Луганськ – -5...-3
- Харків – 0...-2