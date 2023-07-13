Опади не оминуть жоден куточок України: прогноз погоди на 14 липня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у п'ятницю, 14 липня, принесе дощі у кожну область держави. Здебільшого слід очікувати на короткочасні опади, однак у північних, Полтавській та Харківській областях падатимуть значні дощі.
Ба більше, у кожній області України у п'ятницю гримітимуть грози. Сильним всюди буде й вітер, швидкість якого сягатиме до 12, а подекуди й до 20 метрів за секунду.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Щодо температури повітря, то подекуди у порівнянні з попереднім днем вона залишиться без змін, однак у більшості областей очікується похолодання. Найсуттєвішим воно буде на Півночі та в Центрі України.
Так, на Півночі українцям слід очікувати протягом дня на своїх термометрах показники в межах від +21 до +24. А в центральних областях держави – від +22 до +26.
Схожою температура буде й на Заході, адже там в більшості областей повітря прогріється від +22 до +25. І лише у Закарпатській області можна буде насолоджуватися теплими +28…+30.
Дещо тепліше 14 липня буде на Сході. Там день розпочинатиметься подекуди з +23, і впродовж дня повітря прогріється максимум до +28.
На Півдні ж у п'ятницю буде найтепліше. Там очікується температура за вікном від +27 до +30.
Температура в обласних центрах України
Київ – +21...+23
Ужгород – +28...+30
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +22...+24
Рівне – +22...+24
Житомир – +22...+24
Вінниця – +23...+25
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +23...+25
Черкаси – +22...+24
Чернігів – +21...+23
Суми – +20...+22
Полтава – +22...+24
Дніпро – +24...+26
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +25...+27
Луганськ – +26...+28
Харків – +23...+25