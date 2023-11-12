Негода бере вихідний: прогноз погоди в Україні на 13 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Після негоди у вихідні, яка накрила низку областей, погода у понеділок, 13 листопада, буде відносно спокійною. Злив та заметілей не прогнозують у жодній з областей.
У більшості областей України упродовж дня буде хмарно з проясненням. Середня денна температура становитиме +7...+9.
Зверніть увагу На високогір'ї Карпат температура повітря опустилася до 6 градусів морозу
Найтепліше буде на Одещині та у тимчасово окупованому Криму. Там прогнозують +12...+14 градусів. Незначні опади обіцяють фактично у кожній області України. Тому, коли виходитиме з дому, не забувайте прихопити з собою парасольку.
Середня нічна температура становитиме +6...+4 градуси. Суттєвих опадів не прогнозують.
Середня швидкість вітру упродовж понеділка, 13 листопада, становитиме 7 – 12 метрів за секунду.
Погода в обласних центрах
Київ +7...+9
Ужгород +6...+8
Львів +7...+9
Івано-Франківськ +7...+9
Тернопіль +7...+9
Чернівці +7...+9
Хмельницький +6...+8
Луцьк +6...+8
Рівне +6...+8
Житомир +6...+8
Вінниця +6...+8
Одеса +12...+14
Миколаїв +10...+12
Херсон +10...+12
Сімферополь +12...+14
Кропивницький +8...+10
Черкаси +8...+10
Чернігів +6...+8
Суми +6...+8
Полтава +7...+9
Дніпро +8...+10
Запоріжжя +8...+10
Донецьк +8...+10
Луганськ +8...+10
Харків +7...+9
Прогноз погоди в Україні на понеділок, 13 листопада / Укргідрометцентр