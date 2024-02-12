Дощі й незначне похолодання: прогноз погоди в Україні 13 лютого

Прогноз погоди в Україні у вівторок, 13 лютого, знову принесе в Україну опади й незначне похолодання. Майже по всій території нашої країни йтимуть дощі.

Тому під час виходу на вулицю радимо взяти з собою парасольки та вдягнути непромокальний одяг і взуття. Попри це, впродовж дня інтенсивність опадів буде поступово знижуватися.

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Якою буде погода в Україні 13 лютого

По всій Україні цього дня очікують незначне похолодання, а подекуди стовпчики термометра можуть опуститися до +6 градусів залежно від регіону держави.

На Заході України прогнозують невеликі дощі у більшості областей регіону. Водночас більш інтенсивні опади очікують у Хмельницькій та Чернівецькій областях, а на Волині й у Рівненській області навпаки – без значних опадів. Температура коливатиметься від +6 до +10 градусів.

У північних областях значні дощі йтимуть у Житомирській області, а в інших областях будуть невеликі дощі впродовж цілого дня. Температура в регіоні коливатиметься від +6 до +9 градусів.

У Центрі й на Півдні України також незначні дощі, однак у регіоні погода буде трохи теплішою. Водночас більш інтенсивні дощі йтимуть у Вінницькій області. Температура коливатиметься між + 7 до +13 градусів залежно від регіону.

Дощі також очікують у східних областях. Там стовпчики термометра також можуть коливатися від +7 до +12 градусів. Найхолодніше в регіоні буде в Луганській області, де температура може опуститися до +7 градусів.

Температура в обласних центрах України

Київ – +7...+9

Ужгород – +8...+10

Львів – +7...+9

Івано-Франківськ – +7...+9

Тернопіль – +7..+9

Чернівці – +7...+9

Хмельницький – +7…+9

Луцьк – +6...+8

Рівне – +6...+8

Житомир – +6...+8

Вінниця – +8...+10

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +10...+12

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +10...+12

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +7...+9

Суми – +7...+9

Полтава – +10...+12

Дніпро – +10...+12

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +10...+12

Луганськ – +7...+9

Харків – +8...+10



Прогноз погоди в Україні 13 лютого / Карта Укргідрометцентру