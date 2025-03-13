До 22 градусів тепла, але місцями із сильним вітром та дощами: погода 14 березня

Синоптики прогнозують сприятливі погодні умови на п'ятницю, 14 березня. День мине без опадів майже на всій території України.

Температура повітря сягне подекуди 22 градусів тепла. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 14 березня

У п'ятницю буде тепло та хмарно з проясненнями.

14 березня погоду в Україні визначатиме тепла повітряна маса з південного заходу. Вдень у західних областях господарюватиме атмосферний фронт,

– розповіли синоптики.

У більшості регіонах погода буде сухою. Лише у західних областях вдень йтиме невеликий, а місцями помірний дощ.

До слова, затяжних дощів до кінця місяця синоптики не очікують. Вони наголошують, погода у березні в Україні завжди переважно суха.

Вітер прогнозують переважно південно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Водночас вночі, крім південних та східних областей, а також вдень в Карпатах та північній частині України місцями будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі термометри показуватимуть 5 – 10 градусів тепла, вдень – 13 – 18. На півдні та сході України – вночі 8 – 13 градусів тепла, а вдень – 17 – 22.

Прогноз погоди на 14 березня / Карта Укргідрометцентру

Температура у великих містах