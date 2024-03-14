Де в Україні будуть дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 15 березня

14 березня 2024, 15:14
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у п'ятницю, 15 березня, буде хмарною з проясненнями. У деяких областях очікуються опади.

Вітер змінюватиме свої напрямки 15 березня. Його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.

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Якою буде погода 15 березня

Цієї п'ятниці на Сході, Півдні та у більшості областей Центру будуть невеликі дощі вдень. А вночі у цих областях подекуди дощитиме з мокрим снігом. На решті територій України не очікується істотних опадів. На Заході вночі та вранці місцями буде туман.

Нічна температура у більшості регіонів становитиме -2…+3. На узбережжі морів стовпчики термометрів покажуть +1…+6. На Заході та Півдні денна температура становитиме +7…+12. В інших регіонах вдень потеплішає до +4…+9.

Погода на Київщині

У Київській області в п'ятницю буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. На Київщині вночі буде -2…+3, а вдень потеплішає до +4…+9. У Києві вночі температура упаде до близько 0. Вдень у столиці стовпчики термометрів покажуть +6…+8.

Денна температура в обласних центрах

  • Київ +6...+8
  • Ужгород +9...+11
  • Львів +9...+11
  • Івано-Франківськ +8...+10
  • Тернопіль +7...+9
  • Чернівці +8...+10
  • Хмельницький +7...+9
  • Луцьк +8...+10
  • Рівне +7...+9
  • Житомир +6...+8
  • Вінниця +6...+8
  • Одеса +7...+9
  • Миколаїв +8...+10
  • Херсон +9...+11
  • Сімферополь +9...+11
  • Кропивницький +7...+9
  • Черкаси +6...+8
  • Чернігів +5...+7
  • Суми +5...+7
  • Полтава +5...+7
  • Дніпро +6...+8
  • Запоріжжя +8...+10
  • Донецьк +5...+7
  • Луганськ +5...+7
  • Харків +5...+7

Прогноз погоди в Україні на 15 березня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Петро Залива