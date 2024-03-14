Де в Україні будуть дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 15 березня

Погода в Україні у п'ятницю, 15 березня, буде хмарною з проясненнями. У деяких областях очікуються опади.

Вітер змінюватиме свої напрямки 15 березня. Його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.

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Якою буде погода 15 березня

Цієї п'ятниці на Сході, Півдні та у більшості областей Центру будуть невеликі дощі вдень. А вночі у цих областях подекуди дощитиме з мокрим снігом. На решті територій України не очікується істотних опадів. На Заході вночі та вранці місцями буде туман.

Нічна температура у більшості регіонів становитиме -2…+3. На узбережжі морів стовпчики термометрів покажуть +1…+6. На Заході та Півдні денна температура становитиме +7…+12. В інших регіонах вдень потеплішає до +4…+9.

Погода на Київщині

У Київській області в п'ятницю буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. На Київщині вночі буде -2…+3, а вдень потеплішає до +4…+9. У Києві вночі температура упаде до близько 0. Вдень у столиці стовпчики термометрів покажуть +6…+8.

Денна температура в обласних центрах

Київ +6...+8

Ужгород +9...+11

Львів +9...+11

Івано-Франківськ +8...+10

Тернопіль +7...+9

Чернівці +8...+10

Хмельницький +7...+9

Луцьк +8...+10

Рівне +7...+9

Житомир +6...+8

Вінниця +6...+8

Одеса +7...+9

Миколаїв +8...+10

Херсон +9...+11

Сімферополь +9...+11

Кропивницький +7...+9

Черкаси +6...+8

Чернігів +5...+7

Суми +5...+7

Полтава +5...+7

Дніпро +6...+8

Запоріжжя +8...+10

Донецьк +5...+7

Луганськ +5...+7

Харків +5...+7

Прогноз погоди в Україні на 15 березня / Карта Укргідрометцентру