Дощі, шквальний вітер та зниження температури: прогноз погоди в Україні на 15 травня

Згідно з прогнозом синоптиків, у четвер, 15 травня, очікується погіршення погодних умов. Україну накриють дощі, шквальні пориви вітру та зниження температури.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 15 травня

Циклон із центром над Литвою зумовить падіння атмосферного тиску та шквальний вітер в Україні. У Карпатах прогнозуються пориви до 22 метрів на секунду, подекуди можливі значні дощі з мокрим снігом.

У західних і північних областях також очікуються дощі, на решті території – опади незначні або взагалі відсутні. На півдні країни дощі малоймовірні.

Вночі стовпчики термометрів опустяться до +5…+10 градусів, вдень повітря прогріється до +14…+19 градусів, однак у західних областях буде значно прохолодніше – лише +8…+13 градусів. У Карпатах протягом доби очікується лише +1…+6 градусів тепла.

Погода на Київщині та у столиці

У Київській області та в самому Києві 15 травня буде хмарно з проясненнями. Уночі пройде невеликий дощ, удень – помірний, місцями можливі грози. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, з поривами вдень до 15 – 18 метрів на секунду.

Температура повітря в області вночі становитиме +5…+10 градусів, удень – +14…+19 градусів. У стовпчики термометрів вночі опустяться до +8…+10 градусів, удень також температура підніметься до +14…+19 градусів.

Важливо! Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вдень 15 травня у Києві та області очікуються сильні пориви вітру, через що оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Якою буде температура у великих містах України

Київ +16...+18;

Ужгород +10...+12;

Львів +7...+9;

Івано-Франківськ +10...+12;

Тернопіль +9...+11;

Чернівці +12...+14;

Хмельницький +12...+14;

Луцьк +6...+8;

Рівне +6...+8;

Житомир +12...+14;

Вінниця +15...+17;

Одеса +16...+18;

Миколаїв +16...+18;

Херсон +16...+18;

Сімферополь +16...+18;

Кропивницький +19...+21;

Черкаси +18...+20;

Чернігів +16...+18;

Суми +16...+18;

Полтава +16...+18;

Дніпро +16...+18;

Запоріжжя +16...+18;

Донецьк +17...+19;

Луганськ +17...+19;

Харків +16...+18.

Прогноз погоди в Україні на 15 травня / Карта Укргідрометцентру