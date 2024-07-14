Спека до +40, місцями короткочасні дощі: прогноз погоди в Україні на 15 липня
Джерело:Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні у понеділок, 15 липня, продовжить бути спекотним та сухим для більшості областей. Однак місцями усе ж можливі короткочасні дощі.
Тому виходячи на вулицю, краще взяти з собою як головний убір та сонцезахисні окуляри, а також парасольку. У більшості областей також цього дня оголосили пожежну небезпеку.
До теми Коли в Україні спаде спека, прийде похолодання
Якою буде погода в Україні 15 липня
В Укргідрометцентрі розповіли, що 15 липня в Україні очікують спекотну погоду з температурою вночі від +20 до +25 градусів у більшості областей, а на Заході країни – від +17 до +22 градусів.
Удень синоптики прогнозують сильну спеку з температурою +35 – +39 градусів у більшості областей України. Водночас на Півдні, а також у Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями буде надзвичайна спека з температурою +40 – +41 градусів. У більшості західних областей стовпчики термометра показуватимуть від +29 до +34 градусів.
У Києві температура вночі може коливатися від +23 до +25, а вдень прогнозують сильну спеку з температурою від +36 до +38 градусів.
Загалом цього дня в Україні буде без опадів, лише в західних та північних областях вдень прогнозують місцями короткочасні дощі, грози. Вітер матиме змінні напрямки, а його швидкість сягатиме від 3 до 8 метрів на секунду.
Де оголосили надзвичайну пожежну небезпеку
В Укргідрометцентрі також попередили, що 15 липня у більшості областей нашої держави переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Тому необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки, перебуваючи на відкритій місцевості та користуючись вогнем на природі.Зверніть увагу! Надзвичайна пожежна небезпека – погодні умови за яких поєднання високої температури повітря та бездощової (сухої) погоди призводить до високої ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж, за наявності джерел займання (відкритого вогню).
У більшості областей України попереджають про пожежну небезпеку / Карта Укргідрометцентру
Температура в обласних центрах України
Київ – +36...+38
Ужгород – +32...+34
Львів – +31...+33
Івано-Франківськ – +31...+33
Тернопіль – +31..+33
Чернівці – +33...+35
Хмельницький – +34…+36
Луцьк – +30...+32
Рівне – +31...+33
Житомир – +34...+36
Вінниця – +37...+39
Одеса – +37...+39
Миколаїв – +38...+40
Херсон – +38...+40
Сімферополь – +34...+36
Кропивницький – +38...+40
Черкаси – +37...+39
Чернігів – +36...+38
Суми – +35...+37
Полтава – +36...+38
Дніпро – +38...+40
Запоріжжя – +37...+39
Донецьк – +35...+37
Луганськ – +34...+36
Харків – +36...+38