Спека до +40, місцями короткочасні дощі: прогноз погоди в Україні на 15 липня

Прогноз погоди в Україні у понеділок, 15 липня, продовжить бути спекотним та сухим для більшості областей. Однак місцями усе ж можливі короткочасні дощі.

Тому виходячи на вулицю, краще взяти з собою як головний убір та сонцезахисні окуляри, а також парасольку. У більшості областей також цього дня оголосили пожежну небезпеку.

До теми Коли в Україні спаде спека, прийде похолодання

Якою буде погода в Україні 15 липня

В Укргідрометцентрі розповіли, що 15 липня в Україні очікують спекотну погоду з температурою вночі від +20 до +25 градусів у більшості областей, а на Заході країни – від +17 до +22 градусів.

Удень синоптики прогнозують сильну спеку з температурою +35 – +39 градусів у більшості областей України. Водночас на Півдні, а також у Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями буде надзвичайна спека з температурою +40 – +41 градусів. У більшості західних областей стовпчики термометра показуватимуть від +29 до +34 градусів.

У Києві температура вночі може коливатися від +23 до +25, а вдень прогнозують сильну спеку з температурою від +36 до +38 градусів.

Загалом цього дня в Україні буде без опадів, лише в західних та північних областях вдень прогнозують місцями короткочасні дощі, грози. Вітер матиме змінні напрямки, а його швидкість сягатиме від 3 до 8 метрів на секунду.

Де оголосили надзвичайну пожежну небезпеку

В Укргідрометцентрі також попередили, що 15 липня у більшості областей нашої держави переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Тому необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки, перебуваючи на відкритій місцевості та користуючись вогнем на природі.

Надзвичайна пожежна небезпекапогодні умови за яких поєднання високої температури повітря та бездощової (сухої) погоди призводить до високої ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж, за наявності джерел займання (відкритого вогню).



У більшості областей України попереджають про пожежну небезпеку / Карта Укргідрометцентру

Температура в обласних центрах України

Київ – +36...+38

Ужгород – +32...+34

Львів – +31...+33

Івано-Франківськ – +31...+33

Тернопіль – +31..+33

Чернівці – +33...+35

Хмельницький – +34…+36

Луцьк – +30...+32

Рівне – +31...+33

Житомир – +34...+36

Вінниця – +37...+39

Одеса – +37...+39

Миколаїв – +38...+40

Херсон – +38...+40

Сімферополь – +34...+36

Кропивницький – +38...+40

Черкаси – +37...+39

Чернігів – +36...+38

Суми – +35...+37

Полтава – +36...+38

Дніпро – +38...+40

Запоріжжя – +37...+39

Донецьк – +35...+37

Луганськ – +34...+36

Харків – +36...+38



Прогноз погоди в Україні 15 липня / Карта Укргідрометцентру