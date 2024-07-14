Спека до +40, місцями короткочасні дощі: прогноз погоди в Україні на 15 липня

14 липня 2024, 14:29
Читать новость на русском

Джерело:

Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні у понеділок, 15 липня, продовжить бути спекотним та сухим для більшості областей. Однак місцями усе ж можливі короткочасні дощі.

Тому виходячи на вулицю, краще взяти з собою як головний убір та сонцезахисні окуляри, а також парасольку. У більшості областей також цього дня оголосили пожежну небезпеку.

До теми Коли в Україні спаде спека, прийде похолодання

Якою буде погода в Україні 15 липня

В Укргідрометцентрі розповіли, що 15 липня в Україні очікують спекотну погоду з температурою вночі від +20 до +25 градусів у більшості областей, а на Заході країни – від +17 до +22 градусів.

Удень синоптики прогнозують сильну спеку з температурою +35 – +39 градусів у більшості областей України. Водночас на Півдні, а також у Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями буде надзвичайна спека з температурою +40 – +41 градусів. У більшості західних областей стовпчики термометра показуватимуть від +29 до +34 градусів.

У Києві температура вночі може коливатися від +23 до +25, а вдень прогнозують сильну спеку з температурою від +36 до +38 градусів.

Загалом цього дня в Україні буде без опадів, лише в західних та північних областях вдень прогнозують місцями короткочасні дощі, грози. Вітер матиме змінні напрямки, а його швидкість сягатиме від 3 до 8 метрів на секунду.

Де оголосили надзвичайну пожежну небезпеку

В Укргідрометцентрі також попередили, що 15 липня у більшості областей нашої держави переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Тому необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки, перебуваючи на відкритій місцевості та користуючись вогнем на природі.

Зверніть увагу! Надзвичайна пожежна небезпека – погодні умови за яких поєднання високої температури повітря та бездощової (сухої) погоди призводить до високої ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж, за наявності джерел займання (відкритого вогню).


У більшості областей України попереджають про пожежну небезпеку / Карта Укргідрометцентру

Температура в обласних центрах України

Київ – +36...+38

Ужгород – +32...+34

Львів – +31...+33

Івано-Франківськ – +31...+33

Тернопіль – +31..+33

Чернівці – +33...+35

Хмельницький – +34…+36

Луцьк – +30...+32

Рівне – +31...+33

Житомир – +34...+36

Вінниця – +37...+39

Одеса – +37...+39

Миколаїв – +38...+40

Херсон – +38...+40

Сімферополь – +34...+36

Кропивницький – +38...+40

Черкаси – +37...+39

Чернігів – +36...+38

Суми – +35...+37

Полтава – +36...+38

Дніпро – +38...+40

Запоріжжя – +37...+39

Донецьк – +35...+37

Луганськ – +34...+36

Харків – +36...+38


Прогноз погоди в Україні 15 липня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Владислав Кравцов