У низці областей можливий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 листопада
У четвер 16 листопада по Україні біде хмарно та холодніше, ніж в середу. Тож стовпчики термометрів дещо опустяться.
Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 16 листопада.
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Прогноз погоди 16 листопада
Вночі по Україні прогнозують невеликі дощі, у західних та північних областях з мокрим снігом. Вдень опади прогнозують лише на північному сході.
Вітер буде західний, північно-західний, 7 – 12 м/с. Однак вдень на Правобережжі місцями можливі пориви 15 – 20 м/с.
Температура вночі та вдень становитиме 2 – 7 градусів тепла; у південній частині вночі 4-9 градусів тепла, вдень 7 – 12 градусів. В Карпатах вночі випаде невеликий мокрий сніг, однак вдень опадів не прогнозується – температура вночі та вдень близько 0 градусів.
Прогноз погоди по Київщині
Жителям столиці без парасольки краще не виходити – очікується невеликий дощ. А в області навіть випаде мокрий сніг.
Температура по області вночі та вдень становитиме 2 – 7 градусів тепла, вдень прогнозують окремі пориви вітру 15 – 18 м/с. Натомість у Києві вночі та вдень 5 – 7 градусів тепла.
Температура повітря в обласних центрах
- Київ +4...+6
- Ужгород +6...+8
- Львів +4...+6
- Івано-Франківськ +5...+7
- Тернопіль +3...+5
- Чернівці +5...+7
- Хмельницький +4...+6
- Луцьк +3...+5
- Рівне +3...+5
- Житомир +3...+5
- Вінниця +4...+6
- Одеса +10...+12
- Миколаїв +8...+10
- Херсон +9...+11
- Сімферополь +11...+13
- Кропивницький +5...+7
- Черкаси +5...+7
- Чернігів +4...+6
- Суми +4...+6
- Полтава +6...+8
- Дніпро +6...+8
- Запоріжжя +9...+11
- Донецьк +8...+10
- Луганськ +7...+10
- Харків +6...+8