У низці областей можливий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 листопада

У четвер 16 листопада по Україні біде хмарно та холодніше, ніж в середу. Тож стовпчики термометрів дещо опустяться.

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 16 листопада.

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Прогноз погоди 16 листопада

Вночі по Україні прогнозують невеликі дощі, у західних та північних областях з мокрим снігом. Вдень опади прогнозують лише на північному сході.

Вітер буде західний, північно-західний, 7 – 12 м/с. Однак вдень на Правобережжі місцями можливі пориви 15 – 20 м/с.

Температура вночі та вдень становитиме 2 – 7 градусів тепла; у південній частині вночі 4-9 градусів тепла, вдень 7 – 12 градусів. В Карпатах вночі випаде невеликий мокрий сніг, однак вдень опадів не прогнозується – температура вночі та вдень близько 0 градусів.

Прогноз погоди по Київщині

Жителям столиці без парасольки краще не виходити – очікується невеликий дощ. А в області навіть випаде мокрий сніг.

Температура по області вночі та вдень становитиме 2 – 7 градусів тепла, вдень прогнозують окремі пориви вітру 15 – 18 м/с. Натомість у Києві вночі та вдень 5 – 7 градусів тепла.

Температура повітря в обласних центрах