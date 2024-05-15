Вдень до +20, а вночі заморозки: прогноз погоди в Україні на 16 травня

Погода 16 травня буде напрочуд нестабільною. У той час, коли вдень температура місцями підійматиметься до +20, у деяких регіонах прогнозують заморозки до -5 градусів.

Також не обійдеться й без опадів – проте лише у частині областей і короткочасні. Однак точно варто бути готовим до неприємностей та захопити з собою парасольку.

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Погода в Україні

Синоптики прогнозують 15 травня по Україні мінливу хмарність. Водночас очікуються невеликі короткочасні дощі у південно-східній частині. На решті територій обійдеться без опадів.

Вітер віятиме з північно-східного напрямку, місцями – зі східного. Його швидкість буде помірною, сягатиме всього 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі не перевищуватиме +4...+9 градусів, однак у більшості західних, північних та Вінницькій областях буде прохолодніше. Очікується, що позначки там вночі сягнуть +1...+6 градусів. На поверхні ґрунту заморозки 0...-5 градусів. Вдень прогнозується +13...+18 градусів, на Закарпатті термометр покаже до +20.

15 – 17 травня у більшості західних, центральних, східних, Київській, Одеській, 16-17 травня і у Миколаївській, Сумській та Чернігівській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні / карта Укргідрометцентру

Погода на Київщині

Як і на решті територій, у Київській області 16 травня прогнозується мінлива хмарність, однак без опадів. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура по області вночі сягатиме +1...+6 градусів. На поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів. Вдень на Київщині +13...+18 градусів. У самому ж Києві вночі +4...+6 градусів, вдень +15...+17.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ – +15...+17,

Ужгород – +17...+19,

Львів – +16...+18,

Івано-Франківськ – +15...+17,

Тернопіль – +15...+17,

Чернівці – +15...+17,

Хмельницький – +15...+17,

Луцьк – +15...+17,

Рівне – +15...+17,

Житомир – +15...+17,,

Вінниця – +15...+17,,

Одеса – +17...+19,

Миколаїв – +15...+17,

Херсон – +16...+18,

Сімферополь – +15...+17,

Кропивницький – +15...+17,

Черкаси – +15...+17,

Чернігів – +14...+16,

Суми – +14...+16,

Полтава – +15...+17,

Дніпро – +15...+17,

Запоріжжя – +16...+18,

Донецьк – +15...+17,

Луганськ – +14...+16,

Харків – +15...+17.

Погода в Україні 16 травня / Карта Укргідрометцентру