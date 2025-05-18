На Україну насуваються потужні грози, оголошено штормове попередження: де вируватиме стихія
- На Україну насуваються грози та сильні вітри, оголошено жовтий рівень небезпеки у багатьох регіонах.
- Негода очікується у низці областей 18 – 19 травня з грозами, градом і сильним вітром.
У низці областей України найближчими днями очікуються грози та сильні вітри. У багатьох регіонах оголошено штормове попередження.
Значна частина України опинилися у жовтому рівні небезпеки. Про це повідомляє 24 Канал.
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Де в Україні очікується гроза
Одразу низка регіонів України підпала під І рівень небезпеки (жовтий) через очікувану негоду 18 та 19 травня.
У деяких областях очікується не просто гроза та сильний вітер, а ще й град.
Зверніть увагу, нижчезгадані погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту, а також роботи енергетичних та комунальних підприємств. Можливе пошкодження ліній електропередач, падіння дерев, збільшення ймовірності ДТП.
Негода очікується у таких областях України:
- Львівська. 18 травня у другій половині дня місцями будуть грози, град, пориви південно-західного вітру 15 – 20 метрів за секунду. 19 травня місцями значний дощ. Вранці та вдень можливі грози, подекуди град, пориви західного вітру та шквали 15 – 20 метрів за секунду. Ідентична погода у самому Львові.
- Івано-Франківська. Протягом доби 18 травня буде гроза, град (6 – 19 міліметрів), очікуються пориви західного вітру 15 – 20 метрів за секунду. 19 травня по місту Івано-Франківську та області очікується значний дощ (15 – 29 міліметрів опадів за 12 годин та менше).
- Хмельницька. До кінця доби 18 травня будуть грози, значний дощ, місцями град, пориви вітру.
- Вінницька. Гроза буде вдень 19 травня.
- Харківська. Вдень 18 травня очікується гроза та шквал у Харкові, в області шквалу місцями не буде. Швидкість вітру 15 – 20 метрів за секунду.
- Черкаська. Буде гроза до кінця доби 18 травня.
- Херсонська. По Херсонській області та Херсону вдень буде гроза, пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.
- Одеська. Гроза 19 травня буде вдень по усій області.
- Запорізька. Вдень 19 травня очікуються пориви південно-західного вітру 15 – 20 метрів за секунду.