Зниження температури та ожеледиця: рятувальники попередили про негоду
16 листопада 2023, 17:41Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
В Україні очікується погіршення погодних умов. Надзвичайники попередили про це та закликали бути обережними.
В️ Україні очікують перший сніг та зниження температури. Рятувальники попередили про небезпеку негоди.
Дивіться також Дощ із мокрим снігом: прогноз погоди в Україні на 17 листопада
Можливо ожеледиця
У західних, Житомирській та Вінницькій областях 18 листопада можливе утворення снігового покриву до 5-10 сантиметрів, а на Прикарпатті місцями до 20 сантиметрів.
20 листопада у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях сніг може встелити землю на 10-15 сантиметрів.
На дорогах можлива ожеледиця.
Потрібно пересвідчитися, що авто готове до зимового сезону.
Синоптикиня попередила про погіршення погоди
- До зими залишилося вже не так і багато. Після тривалого періоду тепла все ж прийшло похолодання. Окрім того, знову почалися дощі, а в Карпатах випав сніг. Якою буде погода найближчими днями, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха зауважила, що дощі йтимуть майже весь тиждень.
- У найближчі кілька днів територія України переважно буде в полі зниженого тиску. Відповідно, дощитиме майже весь тиждень. Звичайно ж, з перервами: десь у нічні, а подекуди в денні години.
- Синоптикиня уточнила, що здебільшого це будуть фронтальні системи з заходу і з південного заходу. Наприклад, 15 – 16 листопада над Південним Сходом нашої держави навіть може утворитися циклон. Поки переважно будуть опади у вигляді дощу.