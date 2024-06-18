Спека і невелика хмарність: прогноз погоди в Україні на 19 червня

Прогноз погоди в Україні на середу, 19 червня, принесе спеку у всі регіони нашої держави. Впродовж дня по всіх областях також будуть відсутні опади.

Тому перш ніж виходити з дому подбайте про сонцезахисні окуляри й головний убір. Водночас у всіх регіонах країни зберігатиметься невелика хмарність.

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Якою буде погода в Україні 19 червня

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що 19 червня в усіх областях буде сонячна погода впродовж цілого дня, однак із невеликою кількістю хмар у небі.

Вітер переважно південно-західний, а його швидкість становитиме 3 – 8 метрів на секунду. Температура вночі зберігатиметься від +15 до +20 градусів залежно від регіону, а вдень – від +27 до +32 градусів. В Карпатах стовпчики термометра триматимуться вночі від +10 до +15 градусів, а вдень – від +22 до +27 градусів.

На Київщині температура вночі опуститься до +15 – +20 градусів, а вдень становитиме від +27 до +32 градусів. У Києві вночі буде від +18 до +20 градусів, вдень близько – +30.

У яких областях оголошено пожежну небезпеку

В Укргідрометцентрі також попередили, що 19 червня у Волинській, Тернопільській, Хмельницькій та Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Тому необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки, перебуваючи на відкритій місцевості та користуючись вогнем на природі.

Надзвичайна пожежна небезпекапогодні умови за яких поєднання високої температури повітря та бездощової (сухої) погоди призводить до високої ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж, за наявності джерел займання (відкритого вогню).



У низці областей України попереджають про пожежну небезпеку / Карта Укргідрометцентру

Температура в обласних центрах України

Київ – +29...+31

Ужгород – +31...+33

Львів – +29...+31

Івано-Франківськ – +30...+32

Тернопіль – +29..+31

Чернівці – +30...+32

Хмельницький – +29…+31

Луцьк – +29...+31

Рівне – +29...+31

Житомир – +29...+31

Вінниця – +27...+29

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +28...+30

Суми – +27...+29

Полтава – +27...+29

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +27...+29

Харків – +28...+30



Прогноз погоди в Україні 19 червня / Карта Укргідрометцентру