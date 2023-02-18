Опади по всій державі та хмари: прогноз погоди в Україні на 19 лютого
Джерело:Укргідрометцентр
У неділю, 19 лютого, погода в Україні обіцяє опади у ледь не кожному куточку нашої держави. Однак значні дощі очікують лише у Закарпатській області.
На відміну від попереднього дня, у неділю синоптики не прогнозують снігопади. Ба більше, 19 лютого буде більше сонця, адже у всюди, окрім Закарпатської області, обіцяють хмарну погоду з проясненнями.
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Прогноз погоди на 19 лютого від Укргідрометцентру
Також у неділю температура повітря буде аж ніяк не лютневою і подекуди сягатиме +13. Таке аж ніяк не зимове тепло очікують на Півдні нашої держави. І навіть вночі холод відступить і найнижче стовпчик термометра опуститься на Сході – лише до -2.
Загалом же на Заході температура вдень коливатиметься від +3 до +11. На Півночі українцям слід очікувати від +3 до +7, а на Сході вдень температура сягатиме позначок від +2 до +9.
Погода у містах України 15 лютого
- Київ – +4...+6
- Ужгород – +9...+11
- Львів – +5...+7
- Івано-Франківськ – +7...+9
- Тернопіль – +5...+7
- Чернівці – +7...+9
- Хмельницький – +6...+8
- Луцьк – +3...+5
- Рівне – +3...+5
- Житомир – +5...+7
- Вінниця – +7...+9
- Одеса – +11...+13
- Миколаїв – +7...+9
- Херсон – +8...+10
- Сімферополь – +8...+10
- Кропивницький – +5...+7
- Черкаси – +5...+7
- Чернігів – +4...+6
- Суми – +3...+5
- Полтава – +3...+5
- Дніпро – +5...+7
- Запоріжжя – +7...+9
- Донецьк – +3...+5
- Луганськ – +2...+4
- Харків – +3...+5