Частину областей накриють грози, шквали та град: куди прийде негода

2 та 3 червня у низці західних і північних областей України очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про грози, шквали та можливий град.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Якою буде погода 2 та 3 червня

2 та 3 червня негода зачепить Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Чернівецьку, Вінницьку, Житомирську, Закарпатську, Київську, Чернігівську та Сумську області.

За словами синоптиків, у цих регіонах можливі грози, подекуди град і шквали вітру до 15 – 20 метрів за секунду.

На Волині, Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині 3 червня очікуються значні дощі – там оголосили I (жовтий) рівень небезпеки.

Також з 3 по 5 червня на річках у Львівській та Івано-Франківській областях, які належать до басейну Дністра, через сильні дощі можливе різке підняття води – місцями на 30 – 130 сантиметрів,

– попередили в ДСНС.

У гірських районах також є небезпека сходження потужних потоків води з камінням і ґрунтом.

Нагадаємо, загалом у червні цього року синоптики прогнозують в Україні температуру трохи вищу за кліматичну норму. У середньому термометри показуватимуть +19…+23 градуси, а опади цього місяця будуть в межах норми.